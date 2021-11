FLEKKEFJORD: Den kasakhstanske legen har forlatt landet og dratt til Tyskland, og nekter å la seg avhøre, melder NRK.

– Han er siktet for å ha gitt uforsvarlig helsehjelp, sier politiadvokat Hans Olav Røyr til rikskringkasteren.

Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Det var Statens helsetilsyn som ba politiet om å reise straffesak mot Sørlandet sykehus. I april ble sykehuset siktet for lovbrudd. I løpet av etterforskningen har også legen blitt siktet.

Legen som det gjelder, sa opp sin stilling ved Sørlandet sykehus i august 2020. På det tidspunktet pågikk det ti tilsynssaker mot ham og sykehuset

Etter at det ble kjent at legen hadde begått en rekke feiloperasjoner i Flekkefjord, ble han i begynnelsen av 2019 overflyttet til sykehuset i Kristiansand. Da NRK avdekket et nytt tilfelle av feilbehandling også der, tok ledelsen ham ut av all virksomhet rettet mot pasienter.