KRISTIANSAND: - Vi er villige til å gjøre endringer for å gjøre det mer sikkert, men noen av kravene er urimelige i forhold til bruken, sier Frank Tønnessen.

Han er SFO-leder ved Vågsbygd skole og har hatt ansvar for skolens båt i over 20 år, uten uhell.

Vågsbygd skole og Slettheia skole deler på å bruke den ombygde liveredningsbåten med plass til 30 personer. Turen går stort sett mellom Auglandsbukta og Bragdøya mellom april og september.

– Inngripende for vårt tilbud

Kristiansand kommune disponerer seks båter til maritime opplæringstilbud:

Skolebåten i Vågsbygd

M/S Grimlingen på Grim skole

Tre båter på Randøya der det er en maritim uteskole/leirskole

I tillegg kan kommunen bruke livbåten til «Barnas øy»

Men det spørs om kommunen kan opprettholde tilbudet på grunn av en ny regler fra Sjøfartsdirektoratet.

Dette er saken I 2019 ble Sjøfartsdirektoratet bedt om å utarbeide en ny forskrift for fartøy brukt til opplæring. Det gjelder både skoler, barnehager, leirskoler, lag og foreninger.

Det har vist seg vanskelig å oppfylle flere av kravene, og det har blitt gitt en rekke dispensasjoner. Derfor ble det tydelig at det var behov for en egen forskrift for fartøy i opplæring.

Høringsfristen gikk ut 14. mars.

Kristiansand kommune mener flere av kravene er så kompliserte at det kan bli for krevende å fortsette med sine maritime tilbud.

Det er ett regelverk for båter opp til 24 meter som kan ta opp til 35 personer. Men det er særlig tre krav som gjør det vanskelig for skolene å opprettholde sitt tilbud:

Det er krav om at båtene må ha to redningsfartøy om bord med plass til alle passasjerene.

I tillegg til flytevester skal det også være termodresser tilpasset hver enkelt passasjers størrelse om bord.

Strenge krav til sertifikat som er ressurskrevende å vedlikeholde.

– Blir denne forskriften stående, med et såpass komplisert regelverk for våre båter, vil det føre til at vi trolig ikke kan fortsette med våre maritime tilbud, sier John Einar Kvam, rådgiver i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

– Dette er kanskje en liten sak, men det er ganske inngripende for vårt tilbud om kystkultur og trygghet på sjøen, fortsetter han.

Sto på land i to år

Da det kom nye forskrifter for noen år tilbake ble skolebåten i Vågsbygd lagt på land i to år. De nye reglene gjorde at de ikke kunne bruke båten slik de hadde gjort i alle år.

Etter flere runder fikk skolen dispensasjon i 2020. Den går ut i 2022, og da vil det være de nye forskriftene fra 2023 som blir avgjørende for driften videre.

Flere skoler og barnehager har faste turer til Bragdøya i Vågsbygd. Nye regler kan gjøre det så komplisert at skolene ikke lenger kan ha egne skolebåter til formålet. Foto: Arkivfoto/Fædrelandsvennen

Frank Tønnesen presiserer at han støtter enkelte endringer som gjør det sikrere å ferdes til sjøs. Men han mener de må være hensiktsmessige med tanke på bruken.

Skal skolebåten for eksempel ha plass til redningsflåte i båten vil de nesten ikke ha plass til elever.

– Vi bruker båten stort sett når det er 10–20 grader i vannet og ferdes innaskjærs mellom Bragdøya og Auglandsbukta. Alle bruker redningsvest. At det er krav om termodresser i Nord-Norge forstår jeg. Men på Sørlandet om sommeren kan vi holde oss varme med redningsvester til vi får hjelp, sier han.

Kravet om skipsførersertifikat D5L vil bli omfattende og dyrt for skolen.

– Min mening er at det holder med båtførerbevis og erfaring av bruk av båt.

Kystskole

Vågsbygd skole omtaler seg som en kystskole og bruker sjøen aktivt i undervisningen.

– I fjor fikk alle våre 500 elever fra Vågsbygd skole en tur til Bragdøya i løpet av sommermånedene. Mange har aldri før vært i en båt før. Noen har kanskje ikke vært på andre båter enn Superspeed. De lærer om sjøens mangfold og livet i havet. Det er veldig trist om de mister denne muligheten på grunn av de nye reglene, sier Frank Tønnesen.