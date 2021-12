KRISTIANSAND: Fædrelandsvennen fikk flere henvendelser fra bilister som meldte om stillestående kø.

– Vi har ikke fått melding om hendelsen, men skal sende en patrulje til stedet, sa operasjonsleder Øyvind Hægeland til Fædrelandsvennen klokka 18.22.

Et par minutter senere meldte politiet på Twitter at et vogntog hadde mistet tilhengeren på E 39 i vestgående retning. Politiet var da på stedet.

Det var midtdeler på europaveien på stedet, slik at det var umulig for annen trafikk å passere.

Robin Andersen fortalte klokka 18.35 at han da hadde stått på samme sted i 35 minutter på E 39 ved Mjåvann.

Litt over halv sju meldte politiet at hengeren var fjernet.