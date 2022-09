Etter flere måneder med dårlige nyheter er det også tegn til at strømprisene skal ned. Men de kommer neppe tilbake til dit de var.

KRISTIANSAND: I vårt prisområde skal strømprisene stige på onsdag med en makspris på 4,86 kroner per kilowattime. Med nettleie og moms blir det over fem kroner per kwh før strømstøtte. Slike priser har det vært siden slutten av sommeren.

– Prisene på strøm er nå så høye at det ikke er bærekraftig. Derfor forventer vi at det kommer løsninger på den kraftkrisen vi nå er inne i, sier Anders Gaudestad, direktør for kraftforvaltning hos Agder Energi.

Både i Norge og ellers i Europa jobbes det med en rekke tiltak for å kutte prisene. Blant annet makspris på gass og ulike nasjonale tiltak som skal gi bedre forsyningssikkerhet

– Vi regner med at det kommer løsninger som forbedrer situasjonen. Prisen er veldig høy nå og vi forventer en vesentlig reduksjon litt fram i tid, sier Gaudestad.

Skal ned

Agder Energi forholder seg til et marked der gjennomsnittsprisen på kraftbørsen var 31 øre i perioden 2010 −2019. I nedbørsåret 2020 var den nede i 10 øre. Første halvår i 2022 var prisene mer enn tidoblet til 172 øre.

Prisene for kundene vil være høyere. De må i tillegg betale nettleie, moms, offentlige avgifter og en viss andel til strømselskapene.

– Vi forventer at prisene går ned, men det er få som tror at vi skal tilbake der vi var med 30 øre kwh. Det skyldes at vi forventer økt etterspørsel etter energi og da må også produksjonen øke. Det samme må utbygging av nettet. Det vil ta noen år før vesentlig økt produksjonskapasitet kommer inn, sier Gaudestad.

Som eksempel på noe som kan gi økt strømregning nevner han utbyggingen av nett. Dette finansierer forbrukerne gjennom nettleia.

– Hvis Agder Energi skal bygge ut for alt behovet som er meldt inn, må vi bygge ut like mye nett de neste fem årene som vi har gjort de siste hundre årene.

Anders Gaudestad er direktør for kraftforvaltning i Agder Energi. Han forventer at prisene skal ned. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Dyr utbygging

Andreas Myhre er direktør for kraftforvaltning i Entelios, et selskap eid av Agder Energi som leverer strøm til næringslivet og offentlig sektor. Deres framskriving tyder på en vesentlig nedgang i strømprisen framover mot 2025 og 2026.

– Fastprisen ligger nå på fem kroner og det varer til påske. Etter det er det fine fastpriser fra 1 - 1,50 per kwh framover mot 2025 og 2026. Det er likevel langt over det dobbelte av det fastprisnivået man hadde før krisen, sier Myhre.

En slik pris betyr at man med moms og nettleie kan få en strømpris på 2,50. Vesentlig høyere enn det folk er vant med om man går et eller to år tilbake.

– Men så må det legges til at det eneste vi kan være sikre på, er at det ikke lander akkurat der. Dette er et gjennomsnitt av ulike scenarier og det er store variasjoner, sier Myhre.

Strømprisene i årene framover vil i stor grad avhenge av hvor mye ny energi man klarer å bygge ut. Men selv om man lykkes med å få mye ren energi inn i markedet, vil det uansett ha en høy kostnad.

– Det har blitt dyrere å bygge ut kraftproduksjonen. Så kostnadene ved skaffe ny energi har økt, sier Myhre.

Usikkert

Dagens strømpriser skyldes en rekke ekstraordinære forhold som stans i gassalg fra Russland, lite vann i magasinene og en tørr sommer i Europa. Tørkesommeren har økt energiforbruket og redusert produksjonen.

Analytiker i Volue, Lene Hagen, peker på at det likevel er noen lyspunkt som kan føre til lavere priser.

– EU og Tyskland har allerede nådd sine mål om gasslagre før vintersesongen og LNG -kapasiteten til Tyskland etableres raskt. Det er også økt vannivå i elvene i Europa som gjør det enklere å frakte kull ut til kulldrevne kraftverk. Frankrike har formidlet at de forventer en økning av kjernekraftproduksjon utover høstmånedene, sier Hagen.

Man kommer likevel ikke utenom situasjonen i magasinene. En kald vinter med høyt forbruk og lite snø gir lite tilsig i magasinene. Og dermed en usikker situasjon igjen neste vår og sommer.

– Med så lav fyllingsgrad vi har i magasinene i dag så forventes det at den stramme situasjonen vil vedvare fremover. Det skal mye nedbør til for å etablere en normal situasjon. Så dette vil også påvirke neste vinters prisforventninger.