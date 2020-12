Flaskehals i Vågsbygd: Det nye Kjoskrysset er satt på vent

Det mangler rundt 100 millioner kroner for å kunne bygge nytt kryss på Kjos i Vågsbygd. Prosjektet er satt på vent, og dermed kan det ta tid før flaskehalsen blir fjernet.

KRISTIANSAND: – Det burde vært ei rundkjøring i krysset. Det er jo håpløst å komme seg ut av det hvis man står i det på feil tid av døgnet, sier Randi Lunde.

56-åringen har klare meninger om hva hun synes om Kjoskrysset i Vågsbygd.

– Mange bilister som er lei av å vente, kaster seg ut i krysset. Derfor er dette et farlig kryss, mener hun.

I november i fjor skrev Fædrelandsvennen om brukerne av Vågsbygd Bedehus, som har levd med usikkerhet i over ti år med tanke på om bedehuset skal rives eller ikke.

Usikkerheten er knyttet til når det nye Kjoskrysset, der Vågsbygdveien og Holskogveien krysser hverandre, skal oppgraderes med rundkjøring og bro for gående og syklende.

Krysset er i dag en flaskehals. Det kan i verste fall ta flere minutter for en bilist fra Holskogveien å komme seg ut på Vågsbygdveien. Særlig i rushtida, og da spesielt i ettermiddagsrushet, kan det fort bli lange køer på Holskogveien.

– Kjoskrysset er faktisk ferdig regulert, understreker Dagfinn Fløystad, avdelingsleder for avdeling for Strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune.

– Det eneste problemet vi har er finansieringen, sier han.

Det å få ferdig det nye Kjoskrysset, vil ha en estimert kostnad på rundt 130 millioner kroner, ifølge Fløystad. Fylkeskommunen har 27,5 millioner kroner som står klare til å brukes på prosjektet, og dermed mangler det rundt 100 millioner kroner for at prosjektet kan bli realisert.

Fra før av er det brukt ti millioner kroner til grunnerverv og planlegging. Reguleringsplanen er ferdig. Detaljregulering gjenstår.

Det er flere årsaker til at det ikke er penger til å finansiere krysset.

– Kjoskrysset var en del av porteføljen i «Samferdselspakke for Kristiansandsregionen». Men utbetaling i etterkant av rettssaken knyttet til den nye Vågsbygdveien, avgjørelsen om å utvide Haumyrheitunnelen med et kollektivfelt og det at Håneskrysset ble dyrere enn planlagt, er viktige elementer som har gjort at Kjoskrysset har havnet på vent, forklarer Fløystad.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har følgende kommentar om Kjoskrysset:

– Jeg vet at dette er et kryss som skaper mye kø. Om morgenen og på ettermiddagen er krysset en flaskehals. Så noe må vi gjøre her. Vi må se på om krysset skal inn i fylkeskommunens budsjetter, eller så må vi prøve å få det inn i byvekstavtalen, kommenterer han.

Det er to måter å skaffe penger til krysset på.

Det ene alternativet er at fylkespolitikerne i Agder fylkeskommune prioriterer penger til krysset i «handlingsprogram for fylkesvei», et dokument som beskriver og prioriterer utbygging av fylkesveier de fire neste årene.

– Det er trangt om plassen på prioriteringslista, for å si det slik, bemerker Dagfinn Fløystad.

Dokumentet skal etter planen behandles av fylkestinget i juni 2021.

Den andre alternativet å finansiere krysset på, er gjennom byvekstavtalen. Kristiansand er en av byene som står i kø for å inngå en slik avtale med staten. En avtale vil kunne utløse beløp i hundremillionersklassen.

Jo Viljam Drivdal, rådgiver i avdelingen Samferdsel og eiendom i Agder fylkeskommune, er prosjektleder for byvekstavtalen. Han sier at det må lages en ny bompengeordning for Kristiansand, før Samferdselsdepartementet vil gi grønt lys for forhandlinger om en byvekstavtale.

– Bompengeordningen må tilfredsstille visse krav. Kravene går blant annet på å nå nullvekstmålet ved hjelp av ulike prosjekter og tiltak – som gjør det mer attraktivt å bruke buss, sykkel eller gange framfor bil, forklarer Drivdal.

– Når vil det komme på plass en byvekstavtale?

– Først må vi få på plass en ny bompengeordning. Deretter må vi i forhandlinger med staten.

– Når blir det klart om Kjoskrysset kan få penger via en byvekstavtale?

– Kanskje vi begynner å se konturer av dette på denne tida neste år, sier Drivdal.

En bensinstasjon, det tidligere nevnte bedehuset og tre boliger må kjøpes ut for at Kjoskrysset skal kunne bli realisert. Boliger skal allerede ha blitt kjøpt ut.

Dagfinn Fløystad forteller at grunneiere som vil bli berørt av en utbyggingen av det nye Kjoskrysset, har fått beskjed om at det neppe vil skje fysisk arbeid i krysset før tidligst i 2022.

Selv når finansieringen er på plass, gjenstår det en del arbeid før byggingen kan starte.

– Prosjektet må blant annet detaljreguleres og kontrakter må inngås, påpeker Fløystad.

– Hvilke tanker har du om Kjoskrysset?

