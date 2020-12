Endelig kan sesongen starte på Bortelid. Slik er status i skisent­rene.

Mildvær tidligere i desember har flere ganger spolert sesongåpningen for Bortelid skisenter. Onsdag kan de endelig ta imot gjester. Slik så det ut mandag. Foto: Lasse Liestøl

Skisentrene jubler over snømengdene som har kommet de siste dagene. For Bortelid skisenter betyr det at de endelig kan starte sesongen.

