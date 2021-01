Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG) var fungerende utvalgsleder under befaringen med by- og stedsutviklingsutvalget i november, her med stranden i bakgrunnen. Fra venstre står Jannike Arnesen (Ap), Christine Alveberg (V), Jannicke Svaba Halvorsen (Frp), Charlotte Beckmann Finnestad (KrF), Mali Steiro Tronsmoen (SV) og byggesaksleder Arne Kjell Brunes. Foto: Vegard Damsgaard