Trafikk­uhell i Kristian­sand

Torsdag kveld har det vært et trafikkuhell på Høvågveien i Kristiansand.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet på plass på Høvågveien hvor to biler kolliderte torsdag kveld. Foto: Christina Stenbek Østtveit

KRISTIANSAND: 110-sentralen meldte om hendelsen klokka 18.56. Hendelsesforløp er foreløpig uklart, men det er snakk om to biler som har kollidert like sør for Rona, ved avkjørselen mot Dvergsnes.

Det var én person i hver av bilene. De ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Ingen av dem fikk fysiske skader, ifølge politiet.

Bilene var begge kjørbare etter uhellet og fikk kun små materielle skader.

«Ansees som en ren forsikringssak», opplyser politiet på Twitter klokka 19.23.

Det ene kjørefeltet ble stengt etter kollisjonen, men etter korttid fløt trafikken igjen som normalt forbi stedet.

