Pårørende i Baneheia-saken har fått voldsalarm

Det skriver Nettavisen torsdag kveld.

Fra før er det kjent at Viggo Kristiansen har fått besøksforbud overfor de etterlatte etter de to drepte jentene, Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Det er bistandsadvokat Audun Beckstrøm som bekrefter overfor Nettavisen at hans klienter også har fått voldsalarm.

- Mine klienter har nå fått utdelt voldsalarm og er fornøyd med det. Årsaken er blant annet det som kommer frem i psykiatrirapporten fra mars om at han kan være farlig. For de pårørende er det en utrygghet at han er løslatt før tiden og at Kristiansen ikke har gjennomgått noe program for tilbakeføring i samfunnet, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til Nettavisen.

Denne vurderingen fra kriminalomsorgen ble gjort før saken ble besluttet gjenopptatt. Ifølge bistandsadvokaten er Kristiansens løslatelse en belastning for de pårørende, men han sier de føler større trygghet med besøksforbud.

Nettavisen har også snakket med Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin, som mener de pårørende ikke har noe å frykte.

- Viggo Kristiansen har valgt å leve et helt rolig og isolert liv. Han går ikke ut offentlig og gjør ikke noe spesielt. Han er på landlige steder og på hytter og nyter stedene som har vært borte for ham i 21 år. Han har ikke interesse overhodet å oppsøke de pårørende eller noe som har med Baneheia å gjøre, slår Sjødin fast overfor Nettavisen.