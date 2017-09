Familiemedlem: - Han var redd det siste året

KRISTIANSAND: - Han begynte å bli en glad person som var i starten på noe nytt. Det merket jeg veldig godt. Han hadde bedre humør enn han hadde hatt, sier et familiemedlem av den avdøde.

67-åringen hadde bodd i Kristiansand siden 90-tallet. Men ikke lenge før han døde, flyttet han til hjembygda et annet sted i landet. Der startet han opp en bilforretning vinteren 2014.

– Jeg trives fantastisk godt her, sa han til lokalavisa som omtalte den nye forretningen.

Da fortalte han at han hadde bodd i Kristiansand i 20 år, men at han ønsket å tilbringe sine eldre dager på hjemlige trakter.

Besøksforbud

Etter at han flyttet til Kristiansand for rundt 20 år siden, var han inne på eiersiden i forskjellige bedrifter og drev også en stund for seg selv. Regnskapstall tilbake fra rundt 2000 viser at noen av satsingene også gav et solid utbytte.

I hjembygda hadde han også tidligere drevet bilforretning.

– Etter alt det som hadde skjedd med ham i Kristiansand ville han ha forandring og han flyttet derfor til hjemstedet, sier en venn av mannen fra Kristiansand.

Han sikter da blant annet til problemene med ekssamboeren.

Onsdag kom det fram at mannen hadde bedt om besøksforbud overfor den tidligere samboeren allerede i 2011. Dette ble opphevet etter 25 dager, og retten kom fram til at det ikke var grunnlag for et nytt forbud.

– Det var mange episoder. Hun oppsøkte ham der han var, fulgte etter ham, kjeftet på ham og tok kredittkortet hans. Men jeg møtte dem også sammen på slutten, sier han.

Flyttet hjem

Dette skal altså ha vært noe av grunnen for at han flyttet fra Kristiansand.

– Han var en redd person det siste året, sier familiemedlemmet til Fædrelandsvennen. Vedkommende vil ikke utdype dette noe mer.

I hjembygda leide han seg en enebolig. Han samarbeidet med en etablert forretning da han startet opp i 2014. Innehaveren sier han møtte 67-åringen da han var på vei til Kristiansand i april 2014.

– Han sa bare at han skulle til Kristiansand. Så hørte jeg ikke noe mer før en bekjent av ham ringte og sa at han var død, sier mannen.

Politisk engasjert

Den 67 år gamle mannen hadde også trenererfaring på nasjonalt nivå tilbake på 80-tallet. I Kristiansand hadde han engasjert seg i et politisk parti der han også deltok på flere møter.