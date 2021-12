KRISTIANSAND: Det skriver avisa Vårt Land.

– Vi kan bekrefte at vi nå har fått en formell forespørsel fra Filadelfia Kristiansand om å bistå i den videre prosessen, skriver Pinsebevegelsen Norges leder Ingunn Ulfsten i en sms til avisa.

Det var på et menighetsmøte forrige mandag at medlemmene ble informert om at to pastorer trekker seg fra menighetens eldsteråd.

Thor-Harald Evenstad går ut av eldsterådet og slutter også i sin stilling som pastor. Han fortsetter som medlem. Evenstad satt også i menighetens lederråd som en av tre hovedpastorer.

Jan Kjosavik går også ut av eldsterådet, men fortsetter i sin stilling som pastor.

– Trenger øyne utenfra

Wiggo Skagestad er en av de tre hovedpastorene i Filadelfia i Kristiansand, og han bekreftet overfor Fædrelandsvennen forrige uke at det er endringer i ledelsen.

I en pressemelding framgikk det også at menigheten ville sette i gang en intern undersøkelse om menighetens ledelse, og situasjonen ble beskrevet som beklagelig og krevende.

«For å sikre en best mulig håndtering av situasjonens framtidige utvikling, ønsker vi ekstern bistand til en kartlegging av menighetens lederstruktur,» står det i pressemeldingen.

– Vi trenger av og til noen øyne utenfra for å sikre en best mulig utvikling av organisasjonen. Derfor ønsker vi denne kartleggingen av ledelsestrukturen, sa Skagestad til Fædrelandsvennen forrige tirsdag.

Ber om ro

– Saken blir nå håndtert videre av vår rådsstruktur, skriver Pinsebevegelsens leder, ifølge Vårt Land.

Ingunn Ulfsten understreker at organisasjonen ikke ønsker å kommentere slike pågående prosesser.

– Vi ber om ro slik at menigheten i samarbeid med Pinsebevegelsen kan håndtere dette på en ryddig og god måte, uttaler hun.

Det er Pinsebevegelsens personalråd som nå skal bistå Filadelfia Kristiansand videre, forteller Ulfsten til Vårt Land.

Personalrådet består av de valgte lederne i Pinsebevegelsens organisasjonsutvalg, samt fra meklingsrådet og det etiske rådet – i tillegg til en administrativ ressurs.

– Behov for endringer

Mange av menighetens medlemmer var til stede på møtet hvor de to pastorene forrige uke meddelte at de trakk seg fra ledervervene. En av dem var Frank-Werner Unsgaard.

– En del ser behov for endringer, men jeg tror vi kan komme styrket ut av dette – og at menigheten kan etablere styringsrutiner som gagner alle, fortalte Unsgaard Vårt Land i etterkant.

Konkursfare

Kristiansand Kongressenter er heleid av Filadelfia. De har gått med underskudd siden starten. I fjor endte det med et underskudd på 8,6 millioner.

Styreleder i Filadelfia Kristiansand AS, Billy Øksendal, har ikke gitt opp håpet om å sikre videre drift.

– Vi jobber med å finne en løsning for å få til dette videre. Vi har et håp om en utsettelse, men det er lite tid å jobbe på, sa Øksendal til Fædrelandsvennen forrige uke.