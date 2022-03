AGDER: Fire tenåringsgutter er i Agder tingrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i fjor sommer.

Guttene var 15, 16 og 17 år gamle da voldtektene skjedde.

Den eldste av dem må sone to år i fengsel, etter at han har fått to år av straffen gjort betinget med en prøvetid på tre år. De tre andre guttene har fått tre år av fengselsstraffen gjort betinget, og må dermed sone ett år i fengsel.

Guttene må til sammen betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til det unge offeret.

I nærheten av skolen

Gruppevoldtekten skjedde i skoletiden sommeren 2021. Den 13 år gamle jenta ble da med en eldre venninne til et hus i nærheten av skolen, hvor jentene møtte de fire guttene.

Ifølge dommen hadde den eldste jenta avtalt å ha sex med de fire guttene i en gruppesamtale på Snapchat dagen før.

Dette var ikke 13-åringen klar over. I dommen står det at hun ble med den eldre venninna ved en tilfeldighet.

I huset ble jenta voldtatt etter tur av de fire guttene. Hun forsøkte flere ganger å kle på seg uten at hun rakk det før nestemann kom inn.

Var livredd

I avhør har jenta forklart at hun sa nei, at hun ikke kjente noen av guttene, at hun var redd for dem, og at hun fryktet for sitt eget liv under hendelsen.

Voldtektene betegnes som grove siden de både er utført av flere i fellesskap og begått på en særlig krenkende måte.

«Fornærmede var maktesløs under samtlige overgrep ved at hun var fysisk underlegen de tiltalte, og ved at hun var stengt inne på et rom som hun ikke kom seg ut av før en ny tiltalt kom inn på rommet», heter det i dommen.

Det legges også vekt på at jenta var mye yngre enn samtlige av guttene.

Tre av guttene erkjente straffskyld da saken startet, den siste erkjente delvis straffskyld. De hevdet de ikke visste hvor gammel jenta var, noe retten ikke trodde på. Retten la derimot til grunn at jenta sa alderen sin inne i huset før overgrepene startet, uten at dette fikk noen av guttene til å stoppe.