AGDER: Det er i dag 21 fotobokser for automatisk trafikkontroll i landsdelen.

I fjor ble 4501 bilister ilagt forelegg eller anmeldt og bøtelagt for å ha kjørt for fort forbi en av disse.

Tre fotobokser i Kristiansand topper statistikken både når det gjelder å få inn mest penger og i antall førerkortbeslag. Dette henger selvsagt også sammen med at disse er plassert på de mest trafikkerte veiene i fylket.

Fotoboksen på E 18 i vestgående løp i Baneheitunnelen fikk i fjor inn over 2,9 millioner kroner i fartsbøter og gjorde at åtte bilister fikk førerkortet beslaglagt. Av de som denne fotoboksen blinket til, fikk 974 et forenklet forelegg, mens 32 ble anmeldt.

Fotoboksen på E 18 i østgående retning i Baneheitunnelen skaffet i fjor statskassen i overkant av 2,1 millioner kroner, og bidro til 5 førerkortbeslag. Her ble det gitt 751 forenklede forelegg og 26 anmeldelser.

Bilistene som i fjor ble tatt i fotoboksen på E 39 i vestgående kjøreretning på Vesterveien ved Circle K måtte til sammen ut med nesten 1,9 millioner kroner i fartsbøter. Fem av disse fikk førerkortet beslaglagt.

Se tallene for alle fotoboksene i Agder nederst i saken.

De 21 fotoboksene i Agder fordeler seg på 10 i Kristiansand, 6 i Arendal, 2 i Evje og Hornnes, 1 i Lindesnes, 1 i Lyngdal og 1 i Tvedestrand.

Fotoboksen ved Circle K på Vesterveien har forsynt seg seg godt av bilistenes lommebøker. Foto: Jacob Buchard

Ikke i drift hele tiden

Ingen av fotoboksene i fylket var i fjor i drift hele året. Mens et normalår har 8760 timer, varierte driftstiden på fotoboksene fra 2173 til 7159 timer.

Det var faktisk to av de mest innbringende fotoboksene i fylket som i fjor var virksomme færrest timer. Dette gjaldt den i vestgående løp i Baneheitunnelen (2173 timer) og den på E 39 på Vesterveien (2197 timer).

Årsaken til at boksene ikke er i drift kontinuerlig er både behovet for vedlikehold og begrenset kapasiteten til å behandle alle fartsovertredelsene ved politiets ATK-senter i Møre og Romsdal.

Men nå har Justisdepartementet bedt politiet om å øke kapasiteten i norske fotobokser. Det skal gi flere millioner kroner ekstra i statskassen.

Det er ikke mulig å se om en boks er i drift eller ikke, og den automatiske trafikkovervåkingen får uansett bilistene til å sette ned farten.

Gjennomsnittsmålingen i Flekkerøytunnelen har fått bilistene der til å kjøre pent. Foto: Tormod Flem Vegge

Siden 2013 har det vært gjennomsnittsmåling av bilene som kjører gjennom Flekkerøytunnelen. Det har vist seg å få ned farten gjennom tunnelen betydelig.

Det var i fjor bare 15 bilister som fikk fartsbot i tunnelen i retning mot øya, og de slapp samlet unna med å betale drøye 25.000 kroner til statskassen. Tilsvarende tall i retning mot byen var 25 biler og 63.950 kroner.

Noen slipper unna

Det var i fjor 355 bilister som bor utenfor Skandinavia som slapp å gjøre opp for seg etter å ha blitt tatt for å kjøre for fort gjennom en av fotoboksene i Agder.

– Ikke alle som bor utenfor Skandinavia slipper unna. Dersom vi finner ut at noen med utenlandsk registrert bil bor i Norge, vil fartsbøtene bli innkrevd, sier politioverbetjent Tove Storvik ved politiets ATK-senter.

Manuelle kontroller

UP tok enda flere fartssyndere på Agder-veiene i fjor enn fotoboksene.

– Vi tok i fjor 7551 for å bryte fartsgrensene på Sørlandet, opplyser distriktsleder Karin Walin for UP i Agder og Sør-Øst politidistrikt.

I tillegg kommer 356 fartsovertredelser som Agder politidistrikt har registrert.

Dette må du betale

Satsene for forenklet forelegg for fartsovertredelser har de siste årene økt kraftig. Spesielt i tettbygde strøk skal det lite til før det koster skjorta å ikke følge med på speedometeret.

I 30-sonen er satsen for å kjøre i 41–45 km/t nå blitt 4150 kroner. Blir farten fra 51–55 km/t må bilføreren ut med hele 9300 kroner.

Å kjøre i 61–65 km/t i 50-sonen koster nå 4115 kroner. Blir en målt til 71–75 km/t i 50-sonen må en ut med 9300 kroner.

I 80-sonen er forelegget for å kjøre i 91–95 km/t 3700 kroner. I 106–110 km/t i 80-sonen er forelegget 9300 kroner.

Prikkbelastning

Ved fartsovertredelser der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere får en to prikker for å kjøre fra 11 til 15 km/t over fartsgrensen og tre prikker fra 16 km/t over fartsgrensen.

Tilsvarende får en to prikker for å kjøre fra 16 til 20 km/t for fort der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere og tre prikker fra 21 km/t over fartsgrensen.

En mister førerkortet i seks måneder dersom en får åtte prikker i løpet av tre år. Ferske sjåfører bør merke seg at en i prøveperioden for førerkortet får dobbelt antall prikker.