KRISTIANSAND: – Konkurransen er utlyst under forutsetning av at ikke finner sted vesentlig endringer i høringsutkastet til forskriften, sier Thomas Ruud-Jensen, utviklingsdirektør i Agder kollektivtrafikk (AKT), til Fædrelandsvennen.

Da den nye forskriften som skal regulerer markedet for elsparkesykler i Kristiansand ble behandlet i formannskapet, fikk Høyre flertall for en rekke liberaliseringer.

Det handlet blant annet om å åpne for mer enn bare to aktører, øke maksimalt antall sparkesykler til 1000 og et nei til krav om bysykler.

Men etter at Agder kollektivtrafikk besøkte Høyres gruppemøte mandag, er det diskusjon om hva man skal foreslå i bystyret onsdag kveld.

– Jeg er usikker på hva som vil bli lagt fram. Vi ønsket i utgangspunktet en mer åpen og markedsvennlig modell, som går ut på at så lenge aktørene oppfyller kravene kommunen stiller så skal de kunne drive i Kristiansand, sier Nicolai Østeby i Unge Høyre, som var med i utarbeidelsen av Høyres forslag.

– Jeg mener det er den riktige måten å gjøre det på, men så kommer altså AKT på banen og forteller at forskriften er del av et større prosjekt som inkluderer elektriske bysykler og mikromobilitet. Personlig mener jeg at man må se på forskriften for elsparkesykler for seg selv, som kun har som hensikt å rydde opp i et kaotisk bybilde, sier han.

Gruppeleder Renate Hægeland skriver i en sms til Fædrelandsvennen at bystyregruppa nok er delt i saken, etter at nye opplysninger er kommet fram.

Thomas Ruud-Jensen, utviklingsdirektør i Agder kollektivtrafikk (AKT). Foto: Tormod Flem Vegge / Fædrelandsvennen

Vil ha to aktører

Kommunen har foreslått at det blir gitt tillatelse til to selskaper etter en konkurranse, som kan leie ut inntil 700 kjøretøy til sammen.

Av disse skal minimum 100 være vanlige elsykler. Resten kan altså være elsparkesykler.

Ruud Jensen i AKT sier at konkurransen allerede er lyst ut.

– Vi har et samarbeid med Kristiansand kommune, der vi sammen skal etablere en ordning med tilgang på elsparkesykler og elektriske bysykler, sier han, og legger til at det politiske vedtaket som ligger til grunn kom i desember 2020.

Fristen for å komme med tilbud er neste uke.

Avlyse konkurranse

– Burde dere ikke ventet på den politiske behandlingen av forskriften?

– Jo, ideelt sett, men av hensyn til tid og at vi står foran en ny sesong i sommer, bestemte vi oss for å gjøre det parallelt, sier Ruud Jensen.

Og dersom Høyres liberaliseringer i forskriften blir vedtatt, betyr det at konkurransen må avlyses.

– Rammene vi har lagt opp til innebærer helt andre krav til et ryddig bybilde. Og vi er opptatt av ikke å svekke muligheten for å koble busstilbudet tettere til elsparkesyklene og bysyklene, sier han, og poengterer at frislippet i Oslo har blitt møtt med strengere reguleringer.

– Fra 1. april skal de gå ned til tre aktører utvalgt av kommunen. Man har vært nødt til å gå inn for å rydde opp, sier han.

– Feil med bysykler

Nicolai Østeby poengterer at det kun har vært én aktør i Kristiansand, selv om ingen har stoppet andre fra å etablere seg. Det mener han viser at det ikke er behov for streng regulering.

– Jeg mener også det er feil å ta inn dette med bysykler all den tid det ikke er veldig godt grunnlag for å si om det er stor nok etterspørsel. Og at det kun skal være to aktører hemmer konkurransen på pris, sier han.

Jan Erik Lindjord, leder av areal og transportenheten i Kristiansand kommune, har onsdag sendt ut et notat der han begrunner hvorfor man ønsker å se de to framkomstmidlene i sammenheng.

Han mener elsparkesykler og eltråsykler dekker ulike behov og brukergrupper, og at det ikke er ønskelig at kommunen bruker penger på å drifte eltråsykler ved siden av kommersiell drift av elsparkesykler.

Han skriver også at AKT melder om positiv interesse fra operatører etter at konkurransen ble utlyst.

Nicolai Østeby i Unge Høyre har bistått bystyregruppa i saken om elsparkesykler. Foto: Kristian Hole

Flere interesserte

Siden 2019 har de grønne elsparkesyklene til Ryde preget bybildet i Kristiansand. Om det åpnes opp for bare to aktører, slik kommunen og AKT ønsker, vi vise seg.

Kommunen melder at de har fått henvendelser fra flere selskaper som ønsker å etablere seg. Disse selskapene sendte inn svar i høringsrunden:

Voi

Ryde (dagens eneste aktør)

Tier

Bolt

Bird

Nivel

Mobidock

Jan Erik Lindjord sier det er høyst usikkert hvor mange som vil ønske å etablere seg dersom det ikke settes noe tak.

– Aktørene har nok avventet det nye regelverket. Noen vil kanskje tenke at med 1000 elsparkesykler vil de få liten del av markedet, mens andre kan tenke at det er viktig å posisjonere seg.