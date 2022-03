– Har kommet frem til at det er fint å få inn andre krefter.

KRISTIANSAND: Søndag gir Skisland beskjed til Astrid Hilde i nominasjonskomiteen om at han ikke vil stille som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet ved neste valg.

– I to perioder har jeg fått mulighet til å tjene kommunen som ordfører, og jeg er kommet frem til at det er fint å få inn andre krefter. Partiets verdier er viktige å løfte frem i politikken i Kristiansand, og jeg er trygg på at vi har gode kandidater til å gjøre dette fremover, skriver Skisland meldingen til Hilde.

Skisland understreker at jobben ikke er ferdig ennå.

– Det er fortsatt mer enn halvannet år igjen av min tjenestetid som ordfører, og jeg er godt motivert for å gjøre en best mulig jobb for Kristiansand videre. Vi har store utfordringer og muligheter, skriver ordføreren.

Skisland har vært ordfører i Kristiansand siden valget i 2019, og ble da første Ap-ordfører i byen siden 1947. Han var også ordfører i perioden 2003 til 2007, men den gang for Kristelig Folkeparti.

Han opplyser at han antakelig vil gå tilbake til sin direktørstilling ved UiA, som han har permisjon fra, når ordførerperioden er over.

