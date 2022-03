KRISTIANSAND: – Vi gikk tomme for østers etter en halvtime, sier avdelingsleder Helene Isaksen på Geitmyra matkultursenter.

For første gang siden pandemien begynte kunne Geitmyra invitere helt uten restriksjoner. I finværet søndag var responsen fra publikum meget god, ettersom 2–3000 mennesker skal ha vært innom.

Geitmyra har et prosjekt som går ut på å revolusjonere barnas matkultur. Dette gjør de gjennom skoleundervisning, barnehagekurs og familiearrangementer.

Emilia, Louisa og Fabian Andersen stifter bekjentskap med torskens anatomi. Geitmyra "Barnas aller beste sjømatfest" Foto: South Coast Creative

De som møtte opp på søndag fikk de se avdukingen av Zedin Zunics blåskjellskulptur laget av marint avfall.

I en e-post til Fædrelandsvennen beskriver Helene Isaksen festivalen slik:

«2-3 tusen kom for å lære om havet og smake østers, blåskjell, skjære torsketunger, lage tangtrykk, smake fiskeskrott i bakerovn, se på fiskeutstilling, utforske levende dyr fra fjæra, smake tre typer sild, lage egen kaviar, lage skreiviche, høre på fiskeskrøner og lage havkunst med sprayboks.

Ellers ble det også tomt for torsketunger, fiskehoder, sild og det som var.»

Hensikten med matfesten er å vise at fest for barn ikke trenger å være pølser og is. Det skal også kunne være østers, sild og fiskehoder.