Bil kjørte av veien

KRISTIANSAND: Klokken 19.00 fikk politiet melding om en utforkjøring på riksvei 9 ved Strai/Mosby.

– Bilfører mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, opplyser politiet på Twitter.

En mann er kjørt til sykehus for kontroll. Han var ved bevissthet.

Mannens førerkort er beslaglagt.

Mistanke om høy fart

Innstasleder Terje Bratland sier på stedet at det ser ut til at sjåføren har hatt for høy fart og ikke klart svingen.

– Bilen har kjørt av veien og tatt med en lyktestolpe, sier han.

En bil har kjørt av riksveien på Strai.

Ulykken skjedde like etter avkjøringen fra riksvei ni inne i Gangdalsveien.

Bergingsmannskapene er nå ferdig på stedet og politiet oppretter sak på forholdet.