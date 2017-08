KRISTIANSAND: Tyveri fra butikk

06.10: Politiet har foretatt åstedsundersøkelse og sporsikring ved Modena Fliser, der det har vært innbrudd og tyveri.

MANDAL: Brann i barnevernsinstitusjon

KRISTIANSAND: Spyttet og slåss

01.35: En person ble pågrepet for kroppskrenkelse ved et utested. Politiet opplyser at det dreier seg om spytting og slåssing. Vedkommende ble innsatt i arresten. Politiet oppretter sak på forholdet.