Ber om gjenopptakelse av Baneheiasaken

KRISTIANSAND: En ny begjæring om gjenåpning av Baneheiasaken er overlevert til Gjenopptakelseskommisjonen.

Det melder P4 Nyhetene.

Viggo Kristiansen, som sitter dømt for drapene på to venninner i Baneheia, ber nå om at saken tas opp på ny. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring.

Advokat Arvid Sjødin, Kristiansens forsvarer, forteller til P4 at det skal ha kommet nye fagkyndige opplysninger når det gjelder mobilbruken og DNA-beviset mot Kristiansen.

– Det er foretatt en ny teknisk analyse på mobiltelefonbeviset, som viser at telefon som Viggo Kristiansen brukte da drapet fant sted ikke befant seg på Baneheia, opplyser Sjødin til kanalen.

Saken ble forsøkt gjenåpnet i fjor sommer, men ble avvist på grunn av manglende funn av nye beviser.