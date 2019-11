KRISTIANSAND: Politiet fikk like over klokka 23 lørdag kveld melding om at en beruset person gikk med en pistol i hånda i et boligfelt i Kristiansand.

Flere patruljer ble sendt ut. Politiet bevæpnet seg under aksjonen.

– De treffer en svært beruset ung mann som har tatt med seg en lekepistol på halloween-fest, opplyser operasjonsleder Øyvind Hægeland ved Agder politidistrikt.

Hægeland sier til NTB at ingen skal ha følt seg truet av gutten, som er under 18 år og var på vei hjem fra halloween-festen.

– Han hadde nok ikke ment å få så mye oppmerksomhet, og skjønte heller ikke rekkevidden av det han gjorde, sier Hægeland til NTB.

Politiet tok beslag i lekevåpenet og gutten ble kjørt hjem av politiet.