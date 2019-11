Væpnet aksjon i boligfelt - anmelder gutt med lekepistol

KRISTIANSAND: Politiet fikk like over klokka 23 lørdag kveld melding om at en beruset person gikk med en pistol i hånda i et boligfelt i Kristiansand.

Flere patruljer ble sendt ut. Politiet bevæpnet seg under aksjonen.

Da politiet ankom stedet viste det seg at det handler om en beruset gutt under 18 år som hadde vært på halloween-fest og hadde med seg en lekepistol.

– Han hadde nok ikke ment å få så mye oppmerksomhet, og skjønte heller ikke rekkevidden av det han gjorde, sa operasjonsleder Øyvind Hægeland ved Agder politidistrikt lørdag kveld til NTB.

Politiet tok beslag i lekevåpenet og gutten ble kjørt hjem av politiet.

Blir anmeldt av politiet

Søndag formiddag sier operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt at de ser alvorlig på hendelsen.

– Det kan oppstå farlige situasjoner når folk går rundt med etterligninger av våpen. Vi anmoder på det sterkeste at folk ikke beveger seg ut i offentligheten med slike gjenstander. Forholdet blir anmeldt og sak opprettet, sier Stausland.

Ifølge straffelovens paragraf 189 risikerer man bot og fengsel om man tar med seg luft- og fjærvåpen, eller våpenetterligninger som kan forveksles med skytevåpen, på offentlig sted.

En bergenser opplevde i fjor å få en bot på 10.000 kroner da han bar et lekevåpen under fjorårets feiring av halloween.