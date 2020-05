Dagbladet: Sørlending misbrukt i Hagen-saken

Ifølge Dagbladet er eposten til en tilfeldig mann på Sørlandet brukt av «motparten» etter forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet mener Hagen-familiens bolig i Lørenskog er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Scanpix

KRISTIANSAND/LØRENSKOG: Avisen skriver at politiet har sporet epostadressen som ble brukt til å registrere kryptokonto og til å kommunisere med Tom Hagen til en sørlending.

Dette omtales som et sentralt spor i saken i den mye omtalte kriminalsaken på Lørenskog.

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept, og at det som lenge ble omtalt som en bortføring, var oppspinn for å skjule drapet.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning, men nekter å ha noe med dette å gjøre.

Da kvinnen forsvant fra sitt hjem i oktober 2018 lå det igjen et brev om at hun var truet på livet. Ektemannen ble avkrevd ni millioner euro i en digital kyptovalutta.

I tiden etter var det kontakt med en angivelig motpart.

Politiet har ikke bekreftet Dagbladets opplysninger om at en tilfeldig sørlending er dratt inn saken. Han skal ikke være mistenkt for noe.

Eposten skal ha blitt brukt til å registrere en konto for handel i kryptovaluta og deretter til å kommunisere med Tom Hagen.

Det framkommer i artikkelen at mannen mener at han er utsatt for ID-tyveri, men han vil ikke selv kommentere saken overfor avisen.

Mannen skal ikke ha noen kjente forbindelser til verken Hagen eller den såkalte «kryptomannen», som er siktet for grov frihetsberøvelse.