Julegada skulle bli arran­gert for tredje gang i år. Nå er den avlyst.

Julemarkedet i Vennesla, kalt Julegada, skulle blitt arrangert for tredje gang i år. Slik blir det ikke.

VENNESLA: Det bekrefter Odd Grønberg, gruppeleder i Høyre i Vennesla kommune, overfor Fædrelandsvennen.

– Det er selvfølgelig grunnet covid-19-situasjonen. Vi har forsøkt å se om vi kunne gjennomføre dette på nedskalert måte for å overholde smittevernsreglene. Samtidig ønsker å vi at dette skal være et arrangement med et trøkk og et stort volum. Derfor har vi landet på at vi ikke skal gjennomføre dette i år, sier Grønberg.

Grønberg tok nylig over som sjef for arrangementet.

Julemarkedet, som hatt fått navnet Julegada, ble arrangert i gågata for første gang i 2018. Ifølge arrangørerene var 50.000 personer markedet den gangen. I fjor var besøkstallet 71.000.

Til tross for at julemarkedet gikk med underskudd det første året, valgte arrangørene å utvide i 2019.

Nå er altså klart at folkefesten er utsatt til 2021.

– Dette er fortsatt et kommunalt prosjekt. En av kommunens viktigste oppgaver er å sørge for trygghet blant innbyggerne. Da blir det vanskelig med et arrangement der vi inviterer alle til Vennesla for å ha det hyggelig. Det blir en dobbeltkommunikasjon, sier Grønberg.

Komitélederen sier videre at de har et ønske om å utvide arrangementet.

– Vi har absolutt en ambisjon om at Julegada skal øke til neste år. Det var ambisjonen også i år. Vi har allerede lagt ned mye arbeid. At vi ikke får arrangert i år, gir en ekstra lyst til å gjøre det enda bedre neste år, sier han.

Grønberg synes det naturligvis er trist at det ikke blir noe julemarked, men sier det hadde vært vanskelig å gjennomføre også med tanke på det økonomiske.

– En del av midlene bindes opp allerede nå. Å bruke lang tid på å ta en beslutning og så risikere å måtte avvikle, ville ikke vært særlig fornuftig, sier han og fortsetter:

– Det har blitt lagt ned mye arbeid i merkevarken Julegada. Den er vi redd for ødelegge. Da er det bedre å innse at dette er et unntaksår, sier Grønberg.

