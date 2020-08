Sykkelulykken kunne kostet ham livet

Bjørn Ole Rasch er glad for at han igjen kan sette seg ved sitt svenskproduserte Benson-orgel fra 1903 i Kongshavn Studio. Foto: Kjartan Bjelland

Komponist og musikkprofessor Bjørn Ole Rasch takker sykkelhjelmen for at han lever og et dyktig sykehuspersonell for at hånden ble reddet.

