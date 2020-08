Leder av ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, mener Kristiansand er et mikrokosmos for flere av problemene knyttet til ytringsfrihet. Her i debatt med blant andre Vidar Kleppe (Dem), forsker Asle Toje og sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad. Foto: Kjetil Reite