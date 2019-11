Mobbet for høyden og vekten hele oppveksten: – Man får så vondt i hjertet sitt og tror man ikke er verdt noe

Daniel (13) fra Kristiansand har blitt mobbet for høyden og vekten sin hele barndommen. På Youtube forteller han hvor smertefullt det er for en ung gutt å bli utsatt for mobbing, og tar samtidig et oppgjør med mobberne.