Det er ikke mange lyspunkt i Kristiansands økonomi for tiden. Det kan både ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) og varaordfører Erik Rostoft (FL) konstatere. Rostoft presiserer likevel at en eventuell utsettelse av ny ungdomsskole på Tangvall ikke skjer for å bedre kommuneøkonomien. I bakgrunnen: økonomidirektør Terje Fjellvang og Renate Hægeland (H). Foto: Kjetil Reite