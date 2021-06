KRISTIANSAND: – Jeg forstår at mange blir sjokkerte over å høre om grove overgrep blant unge, og at unge selger eller bytter nakenbilder og seksuelle tjenester, og at det er ukjent for mange. For meg er dette kjent, ja hverdagslig og ikke særegent for Agder. Dette gjelder hele landet. Men kanskje det smeller litt ekstra hardt på Sørlandet, sier Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista» på sosiale medier.

Fredag slo Agder politidistrikt og overgrepsmottaket i Agder alarm om en urovekkende overgrepstrend der unge helt ned i 13-årsalderen utsettes for grove seksuelle overgrep. Overgriperne er i 15–19-årsalderen.

– Vi ser en utvikling som er veldig skremmende. (...) Dette er del av en utvikling i seksualiteten hos barn og ungdom, hvor vi frykter at vi som samfunn ikke helt forstår hva som foregår. Det er grunn til å rope høyt om dette, sa seksjonsleder Benedicte Severinsen i overgrepsmottaket til Fædrelandsvennen.

– Skam er livsfarlig

Både i rollen som helsesykepleier på videregående skoler (hun sluttet for fire år siden) og som «Helsesista» på sosiale medier, er temaene seksualisert vold, overgrep og deling av bilder og film kjente tema for Tale Maria Krohn Engvik.

– Hvorfor tror du det smeller litt ekstra på Sørlandet?

– Jeg har inntrykk av at det å snakke om private kroppsdeler og seksualitet har man ikke vært så vant til. Mange synes det er vanskelig å snakke om, og unngår det. At det er er mye skam knyttet til det, gjør også at det blir vanskelig å ta opp. Det er en problemstilling mange unge har følt seg alene med. De har ikke visst hvem de skal snakke med. De er redde for at voksne skal bli sinte og skuffet. Skam kan være livsfarlig, sier hun, og legger til:

– Jeg har snakket med unge som heller vil ta livet sitt enn å si til foreldrene at de har sendt noen et nakenbilde av seg selv og noe har blitt vanskelig i etterkant.

– Er det noe i samfunnsutviklingen som gjør at dette «trender» nå?

– Noen oppsøker det selv fordi det er lettjente penger, sier Tale Maria Krohn Engvik.

Havner i noe de ikke ønsker

– Andre havner oppi det fordi de nesten ikke har valg. Det kan være unge som har rusproblemer, traumer, lav selvfølelse, behov for oppmerksomhet. De bytter til seg goder som rusmidler, alkohol, snus og røyk ved å sende bilder eller filmer av sex.

– Det viktige er hvordan barna og ungdommen har det. De savner at noen er glad i dem eller liker dem og velger dem. De vet ikke åssen de skal få oppmerksomhet på en god måte eller hva kjærlighet er. Noen bruker det også som en form for selvskading.

– Men det gjelder også unge som ikke tilhører et belastet miljø?

– Det er veldig status og press for å få mange følgere og likes på sosiale medier. Det gjør at mange ukritisk legger til ukjente. Det blir i praksis som å gi telefonnummeret til alle i parken eller på bussen, uten å vite hvem det er. Når det oppstår en relasjon går det fra å være en hyggelig prat til at de begynner å snakke seksuelt eller blir bedt om å sende bilder eller filmer av seg selv.

– Før de vet ordet av det, har de havnet i noe de ikke ønsker. Det blir vanskelig å skuffe relasjonen, de er jo venner, han eller hun er snill, og de vil please dem.

– Mange er ikke modne nok til å forstå hva de involverer seg i. Jeg snakket med en 12 år gammel jente som lurte på om hun skulle møte nudevennen sin på 19. Æsj, sa hun da jeg sa at han sannsynligvis ville ha sex med henne. Unge kopierer adferd på sosiale medier, seksualiserte danser og så videre, og forstår ikke helt hva de kommuniserer.

Hun er kritisk til at foreldre gir etter for press om å gi smarttelefoner til unge for tidlig.

– Ikke vær fordømmende

– Mange får lov til å få tiktok og snapchat fordi «alle» andre har det. Derfor er det kjempeviktig at foreldre allierer seg og snakker sammen om hva som er greit, når det er greit og hvilke apper de kan bruke. Snakk om det i barnehagen og i første klasse på skolen.

– Husk at telefonen og sosiale medier er en viktig del av livet deres. De føler seg utenfor hvis ikke de har apper venner har. De ringer jo ikke til hverandre, men bruker sosiale medier til å kommunisere.

– Er vi foreldre for ettergivende, og naive?

– Ja. Når de er 13 og får snap, si at de ikke får legge til folk de ikke kjenner, og hvorfor de ikke skal gjøre det. Det er ikke en løsning å bare forby eller slette eller ikke gi dem telefon. Ikke alle har foreldre som tar det ansvaret, derfor må vi snakke om det i skolen også. Vi må gjøre dem sterke og trygge og lage regler for hva som er trygt og fint på telefonen, like mye som vi lærer dem å sykle i trafikken.

– Spør dem om det har skjedd noe kjipt på telefonen – eller noe gøy – på samme måte som du spør om skole eller trening.

– Som forelder må du øve deg på å snakke med barna på en måte som gjør at de ikke er redde for å komme til deg. De som kan snakke med foreldrene sine om kropp og seksualitet og skam og grenser, har lettere for å si fra når grensene brytes. Hvis vi sier at det er kjempeidiotisk å dele et nakenbilde av seg selv, hva hvis ditt barn allerede har gjort det? Ville hen våget å si det?

– Still åpne spørsmål, ikke vær fordømmende. Da lukker du døra, og de kommer ikke til deg.

– Snakk forståelig og ærlig til barna

Engvik delte selv FB-innlegget fra politiets nettpatrulje Agder om saken, og svarer slik til en trebarnsmor som spør om råd for når hun snakker med barna om temaet:

«Jeg snakket med mine egne barn om at andre større barn eller ungdommer med mobil kunne finne på å spørre om å ta bilder av tissen eller rompa deres og sånt mens de gikk i barnehagen og starten av barneskolen. (...) Når de får mobil, ulike apper og vipps må det snakkes om igjen.. og igjen. Datteren min fikk mobil når hun ble 10 år. Hun har fått vipps. Hun har ikke TikTok, snap osv, men venner av henne har. Jeg har fortalt henne at noen kan tilby noen hundrelapper for bilder av leggen eller tærne hennes. Så spør de kanskje om låret, så om tissen osv. og at noen spør om å gjøre sexe-ting og gir ting eller penger for det. Så snakk forståelig og ærlig om det. (...) Dessverre har ikke alle barn foreldre som kan eller tar den praten, så vern om de som har havna i trøbbel. Skam og utestenging tar i verste fall liv.