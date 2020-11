Tre sperret E 39 i morgentimene

E 39 noen kilometer vest for Søgne var helt eller delvis sperret søndag morgen. Foto: Tormod Flem Vegge

Et tre falt over E 39, vest for Tangvall, og sperret veien i morges.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn