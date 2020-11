Mener Skisland kom med budsjettlekkasje

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) under et møte i bystyret. Foto: Jacob J. Buchard

Under et møte onsdag skal ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) mer enn antydet at Mottaksskolen på Lund ikke vil bli lagt ned.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn