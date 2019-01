Død person funnet i Sandnes: - Personen bærer preg av å ha ligget i bygget i flere år

– Men vi kan ikke opplyse om personens identitet før vi har fått bekreftet den gjennom obduksjonen, opplyste avsnittsleder Lone Wickstrøm i personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt under politiets pressekonferanse om saken fredag. Aftenbladet sendte direkte fra pressekonferansen klokken 10.30.

Torsdag ble en død person funnet i Langgata 72 i Sandnes sentrum, i forbindelse med rivnings- og renovasjonsarbeid. Ifølge daglig leder Torbjørn Sterri i Sandnes Eiendom, Sandnes kommunes eiendomsselskap, var bygget brukt som kulturskole fram til 2010. Siden har det stått tomt, og har i perioder blitt brukt som lager. Nå skal det bli helsestasjon i bygningen, og rivingsarbeidene startet før jul.

Funnet av bygningsarbeidere

Avdøde ble funnet av bygningsarbeidere i forbindelse med dette arbeidet. Disse er ifølge Wickstrøm blitt avhørt av politiet.

– Etter det vi forstår, har arbeidet startet i én del av bygget og beveget seg videre til den delen der avdøde ble funnet ganske nylig, sa hun på pressekonferansen.

Fortsatt vil ikke politiet opplyse om avdødes kjønn.

– Personen bærer preg av å ha ligget i bygget i lang tid. Det er ikke mulig å fastslå kjønn umiddelbart. Vi avventer obduksjonsrapporten, sier Wickstrøm.

Obduseres fredag

Obduksjonen blir utført i Stavanger fredag, og Wickstrøm har ingen formening om hvor lang tid det kan ta før den vil gi svar på identitet og eventuell dødsårsak.

– Det blir viktig å finne en sikker ID på vedkommende. Og selv om avdøde har ligget i flere år, håper vi at obduksjonen vil gi svar på dødsårsaken. Fortsatt holder vi det åpent om dødsfallet skyldes straffbare forhold eller ikke.

Tommy Ellingsen / NTB scanpix

Hun sier at krimteknikere fortsetter å jobbe på stedet for å finne ut hva dødsfallet skyldes, og at bygningen er avsperret.

– Vi vet ikke hvorfor eller hvordan den avdøde har kommet inn i bygningen. Om noen har informasjon eller observasjoner som kan kaste lys over dette, håper vi de tar kontakt med politiet, sier Wickstrøm.

Har dere fått mange tips siden saken ble kjent torsdag?

– Vi har fått fire stykker, men ingen av dem har foreløpig ført oss videre, sier Wickstrøm.