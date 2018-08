– Tar for lang tid når Alex skal skifte lyspærer, så da er det lettere å gjøre det selv.

En ny undersøkelse viser at 40 år etter at likestillingsloven trådte i kraft i Norge mener 51 prosent av kvinner skal vaske klær, 42 prosent mener at snømåking er for menn. Alex Giovanny Ohnstad og kona Line har imidlertid valgt en utradisjonell fordeling av arbeidet i hjemmet.