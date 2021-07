OSLO: Det kommer frem av en pressemelding som ble lagt ut på politiets hjemmeside onsdag ettermiddag.

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Slapp «prikker»

2. juli publiserte Fædrelandsvennen saken om at skjenkestedene som gikk med på en avtale med politiet, Kristiansand kommune og Arbeidstilsynet i 2013, slapp «prikker» ved brudd på alkoholloven. Et av vilkårene i avtalen var at skjenkestedet forpliktet seg til å ta avstand fra narkotika ved å sette opp en plakett som er utformet av Norsk Narkotikapolitiforening.

Advokat John Christian Elden mener innholdet på plakettene bryter med ytringsfriheten, men den hardeste kritikken retter han mot selve avtalen:

– At politiet inngår en avtale med kommunen om at skjenkelovgivningen ikke skal følges opp for bedrifter som aksepterer å ha et skilt fra den ruspolitiske aktøren Norsk Narkotikapolitiforening på veggen, er utenfor normale fantasier. Det er vanskelig å skjønne hva kommunen og politiet har tenkt da denne avtalen ble skrevet, uttalte Elden.

Saken har vekket nasjonal oppmerksomhet, og krav om gransking er blitt reist av flere. Katrine Holte, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen var den første som reiste kravet på Twitter i helgen. Også leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, støtter en uavhengig gransking av samrøret mellom politi og den ruspolitiske foreningen.

– Skal være klart skille

I pressemeldingen heter det videre:

«Det er helt legitimt for politiansatte å ta del i politisk arbeid eller engasjere seg i ulike frivillige organisasjoner. Samtidig skal alle ansatte i politiet opptre på en måte hvor det ikke skapes tvil om man representerer politiet eller seg selv som privatpersoner.»

− Det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid. Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland.

Skal ikke forveksles med politiet

Av pressemeldingen fremgår det at Politidirektoratet allerede har igangsatt et arbeid for å bidra til at det er et klart skille mellom politiet og ulike frivillige foreninger hvor politiansatte er medlemmer.

Dette begrunnes i pressemeldingen slik: «Den siste tiden har synliggjort at bruk av ordet «politi» i navnet på frivillige foreninger kan være uheldig og skape usikkerhet rundt rollen som politiets myndighetsutøver og politiansattes arbeid i frivillige foreninger.»

− Vi vil gå i dialog med aktuelle foreninger for å diskutere problemstillinger rundt at bruk av ordet politi kan skape usikkerhet og forveksles med politiet. Dersom det er ytterligere grep som kan bidra til at dette skillet blir enda tydeligere vil vi vurdere det, sier Bjørnland.

Stanser administrativ og økonomisk støtte

Politidirektoratet har tidligere varslet en gjennomgang av økonomisk støtte til alle frivillige organisasjoner og foreninger. Støtten som er gitt er tildelt etter formelle søknader og er avgrenset til gjennomføring av faglige konferanser som har blitt vurdert som kompetansehevende for medarbeidere i politiet.

