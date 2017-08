Politiloggen lørdag 19. august

EVJE: Leteaksjon

14–16: Politiet har rykket til Evje etter melding om en kvinnelig turgåer som har gått seg vill i skogen.

– Politiet har klart å spore kvinnen, og er på vei for å hjelpe henne. Vi vet nøyaktig hvor hun er, og har kontroll på situasjonen, sa operasjonsleder ved Agder politidistrikt, John Repstad, først.

Tidlig lørdag kveld opplyser politiet at kvinnen er funnet og at saken er avsluttet.

– Hun er tilhørende i nærområdet, og ble funnet i fin form, sier operasjonsleder Miriam Stausland.

GRIMSTAD: Kjøring i ruspåvirket tilstand

1458: Politiet har stoppet en påvirket sjåfør på Vik i Grimstad. Føreren får beslaglagt førerkortet, og politiet har opprettet en sak på forholdet.

ARENDAL: Forkommen person

14.50: Politiet i Arendal har tatt vare på en forkommen mann. Familie er orientert om personen, og vil hente ham ved politistasjonen.

– Vi plukket opp en mann i Barbu som ikke helt visste hvem han var, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, John Repstad.

ÅMLI: Løse hester

06.45: Politiet mottok melding om løse hester i Åmli sentrum.

FROLAND: Kjørte utfor

06.22: En bilfører ble anmeldt for kjøring uten førerkort og i påvirket tilstand etter en utforkjøring. Les egen sak.

ÅMLI: Ruskjøring

05.45: En mann ble anmeldt for å kjøre bil i påvirket tilstand.

ARENDAL: Håndgemeng på nachspiel

05.42: Politiet avventer en eventuell anmeldelse etter melding om krangling eller håndgemeng på et nachspiel.

KRISTIANSAND: Brann i campingvogn

04.27: Brannvesenet slukket brann i en campingvogn på Hellemyr. Det var ikke fare for spredning, og ikke folk i vogna da brannen brøt ut. Brannårsaken er ikke kjent, og politiet oppretter sak på forholdet.

ARENDAL: Til arresten

02.19: En beruset mann i Arendal sentrum ble tatt med til arresten.

KRISTIANSAND: Forstyrret ro og orden

01.48: En mann ble innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse ved et utested.

LYNGDAL: Slagsmål

01.45: Politiet mottok melding og slagsmål ved Alleen, og dro til stedet. Politiet avventer anmeldelse på forholdet.

GRIMSTAD: Vinglete sjåfør

01.45: Politiet stanset en bilist etter melding om at vedkommende hadde kjørt vinglete. På stedet viste det seg at alt var ok.

TVEDESTRAND: Forulempet offentlig tjenestemann

01.43: En mann ble bortvist og anmeldt for forstyrrelse av ro og orden, og forulemping av offentlig tjenestemann.

KRISTIANSAND: Søkte etter vinglete sjåfør

01.43: Politiet søkte uten funn etter en bil på Gimle etter melding om vinglete kjøring.

GRIMSTAD: Brukte annen persons ID

01.35: En kvinne slapp med en muntlig advarsel etter at hun forsøkte å komme inn på et utested med en annen persons identifikasjon.

KRISTIANSAND: Beruset mann falt

01.19: En beruset mann falt i gata i Kristiansand sentrum, og ble ivaretatt av bekjente.

KRISTIANSAND: Beruset jente

01.14: Politiet kom over ei beruset jente, som ble hentet av foresatte.

FARSUND: Støy fra fest

01.07: Politiet fikk melding om at støy fra en fest forstyrret natteroen, men hadde ikke kapasitet til å rykke ut.

KRISTIANSAND: Høylytt fest

00.51: Politiet rykket ut etter melding om at en fest forstyrret natteroen. På stedet var det stille da politiet kom fram.

GRIMSTAD: Bortvist

00.40: En mann ble bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.

VENNESLA: Uvettig kjøring

00.41: Politiet lette etter en bil i Øvrebø-området etter melding om uvettig kjøring.