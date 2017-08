Politiloggen 19. august

FROLAND: Kjørte utfor

06.22: En bilfører ble anmeldt for kjøring uten førerkort og i påvirket tilstand etter en utforkjøring. Les egen sak.

ÅMLI: Ruskjøring

05.45: En mann ble anmeldt for å kjøre bil i påvirket tilstand.

ARENDAL: Håndgemeng på nachspiel

05.42: Politiet avventer en eventuell anmeldelse etter melding om krangling eller håndgemeng på et nachspiel.

KRISTIANSAND: Brann i campingvogn

04.27: Brannvesenet slukket brann i en campingvogn på Hellemyr. Det var ikke fare for spredning, og ikke folk i vogna da brannen brøt ut. Brannårsaken er ikke kjent, og politiet oppretter sak på forholdet.

ARENDAL: Til arresten

02.19: En beruset mann i Arendal sentrum ble tatt med til arresten.

KRISTIANSAND: Forstyrret ro og orden

01.48: En mann ble innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse ved et utested.

LYNGDAL: Slagsmål

01.45: Politiet mottok melding og slagsmål ved Alleen, og dro til stedet. Politiet avventer anmeldelse på forholdet.

GRIMSTAD: Vinglete sjåfør

01.45: Politiet stanset en bilist etter melding om at vedkommende hadde kjørt vinglete. På stedet viste det seg at alt var ok.

TVEDESTRAND: Forulempet offentlig tjenestemann

01.43: En mann ble bortvist og anmeldt for forstyrrelse av ro og orden, og forulemping av offentlig tjenestemann.

KRISTIANSAND: Søkte etter vinglete sjåfør

01.43: Politiet søkte uten funn etter en bil på Gimle etter melding om vinglete kjøring.

GRIMSTAD: Brukte annen persons ID

01.35: En kvinne slapp med en muntlig advarsel etter at hun forsøkte å komme inn på et utested med en annen persons identifikasjon.

KRISTIANSAND: Beruset mann falt

01.19: En beruset mann falt i gata i Kristiansand sentrum, og ble ivaretatt av bekjente.

KRISTIANSAND: Beruset jente

01.14: Politiet kom over ei beruset jente, som ble hentet av foresatte.

FARSUND: Støy fra fest

01.07: Politiet fikk melding om at støy fra en fest forstyrret natteroen, men hadde ikke kapasitet til å rykke ut.

KRISTIANSAND: Høylytt fest

00.51: Politiet rykket ut etter melding om at en fest forstyrret natteroen. På stedet var det stille da politiet kom fram.

GRIMSTAD: Bortvist

00.40: En mann ble bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.

VENNESLA: Uvettig kjøring

00.41: Politiet lette etter en bil i Øvrebø-området etter melding om uvettig kjøring.