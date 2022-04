Det er fint vær på Sørlandet i dag, og første påskedag kan være en fin turdag. Her er ti gode forslag til nærturer fra Ti på topp i Kristiansand.

KRISTIANSAND: Har du lyst å oppleve noe av den beste naturen i Kristiansand har å by på?

Ti på Topp er et godt tilrettelagt turtilbud som passer for alle; uansett alder, fysisk form og turerfaring. Her er turene som er med i Kristiansand i år.

Her er årets Ti på topp-turer i Kristiansand:

1. Bråvann rundt

2. Åsmundsviga

3. Svarteheia

4. Brattåsen

5. Store utkikken

6. Havsåsknuten

7. Romleåsen

8. Havsyn

9. Røynevarden

10. Ropstadknuten

Les mer om konseptet her: