OSLO: – Det som gjør sterkt inntrykk når jeg leser sakene i Fædrelandsvennen er at pasienter og pårørende opplever å bli kasteballer i systemet. Vi må bli flinkere til å få fagfolkene til å samarbeide rundt pasienten, sier Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP).

Ministeren sitter i hjørnekontoret sitt i 7 etasje i Teatergata 9. På bordet foran ligger en rekke artikler Fædrelandsvennen har publisert om barne- og ungdomspsykiatrien på Sørlandet. Artikler som forteller om en tjeneste som har store utfordringer med å finne nok spesialister. Saker om pasienter og pårørende som blir sendt ut i en runddans i et system de opplever ikke fungerer.

– Vi er ikke flinke nok til å tilby et sammenhengende pasientforløp, erkjenner Kjerkol.

Hun bruker behandlingen av anoreksi som et eksempel.

– Det er en sykdom som både trenger somatisk og psykiatrisk behandling. Vi må ha nok spesialister og samtidig gi spesialistene muligheten til å samarbeide godt. Ressursene må finne hverandre samtidig som sykehus og kommunehelsetjenesten må bli flinkere til å snakke sammen, sier Kjerkol.

Kan stå i veien

Hun løfter blikket fra de to A4 arkene som hun har forberedt i forkant av intervjuet. Kjerkol vil snakke om tellekanter.

Tellekanter?

– Hvis det brukes mye tid og ressurser på papirarbeid og byråkrati tar det fokus bort fra pasienten. Jeg mener vi trenger mindre telling og mer behandling, sier statsråden.

Hun snakker om pakkeforløpet. Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

– Pakkeforløpet ble i sin tid utviklet for pasienter med kreft. En sykdom hvor man i stor grad kan tilby en standardisert behandling. Det kan man nok ikke gjøre for en del psykiske lidelser. Spesialister som jobber i psykiatrien må ha fleksibilitet. Hvis de føler de må jobbe etter strenge standarder kan det stå i veien for fremdriften til pasienten, sier Kjerkol.

Kjerkol mener behandlere må bruke mindre tid på papir og byråkrati. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen Hun vil bruke mer resurser på behandling. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen Hun sier det er viktig for henne at pasienter og pårørende opplever å bli tatt på alvor. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen ← →

Dette er saken Sørlandet sykehus opplevde i fjor en kraftig økning i antall unge med alvorlig spiseforstyrrelse. Ledelse og ansatte i Abup opplever at det er vanskelig å få fatt i rett kompetanse til å gi et best mulig tilbud. Pårørende og pasienter har gjennom Fædrelandsvennen fortalt om hvordan de opplever å bli kasteballer i systemet og hvor utfordrende det er å være både foreldre og behandlere over lengre tid. Helse- og sosialministeren måtte svare på spørsmål om behandlingstilbudet til barn og unge med psykiske lidelser i Stortingets spørretime for en drøy uke siden.

Beregne behov

Et av forholdene som påvirker tjenesten til unge sørlendinger med behov for psykiatrisk behandling er mangelen på kompetanse. Det er vanskelig å rekruttere og beholde spesialister både blant leger, psykologer og sykepleiere. En økning i antall henvendelser til barne- og ungdomspsykiatrien fører til enda mer press på dem som skal bestemme hvem som skal få tilbud om behandling og hvem som må vente.

– Vi er 60 prosent flere legespesialister enn vi var for ti år siden, men vi trenger flere spesialister for å håndtere dagens behov, medgir ministeren.

– Hva vil du gjøre for å tilføre psykiatrien mer kompetanse?

– Det jobbes mede en nasjonal bemanningsmodell. Det er et system som skal hjelpe oss å beregne hva vi trenger av kompetanse for å møte etterspørselen, sier Kjerkol.

– Hvor langt unna er vi det målet?

– Vi har ikke en god nok analyse av det vi trenger per nå.

– Det oppleves også som et problem å holde på kompetansen. Hvordan skal det løses?

– Ved å skape gode arbeidsplasser.

– Hva er det som er galt med dagens arbeidsplasser?

– Vi må ha et sterkt fokus på pasientbehandling, ikke så mye på tellekanter. Vi må ha tillitt til fagfolk. Vi må utdanne enda flere spesialister. Det er et ansvar som ligger hos sykehusene. For å få til en god, faglig utvikling på et sted er det viktig med flere kolleger, sier Kjerkol.

Tatt på alvor

Statsråden har tall og prognoser som viser at behovet for psykiatrisk hjelp til barn og unge vil øke. Hun viser blant annet til en undersøkelse som konkluderer med at barn og unge har fått det vanskeligere etter fremveksten av sosiale medier. I tillegg har de regionale helseforetakene ført i pennen en rapport som viser at behandlingsbehovet for barn og unge med lidelser, som for eksempel spiseforstyrrelser, vil øke de neste 20 årene.

– Det som er viktig for meg er at pasienter og pårørende opplever å bli tatt på alvor og får en diagnose når man har et problem. Familier som opplever psykiske lidelser må bli sett og hørt, sier Kjerkol.

Rådgiveren tapper på klokka. Et nytt møte venter.

– Bare sånn «off the record», sier Kjerkol og kikker over brillene før hun fortsetter.

– Jeg synes det er veldig bra at Sørlandet sykehus nå går gjennom praksisen sin for å bedre tilbudet. Kanskje litt synd at de ventet til det ble en mediesak, men det er likefult veldig bra.

– Men trenger det være «off the record»? Er det ikke ok å gi en tommel opp til sykehuset?

– Jo, det er gjerne det, svarer statsråden.