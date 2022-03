KRISTIANSAND: – Hva slags ting er det der å si til folk? Det er bare ikke greit, sier Christine Alveberg (V).

«Is anyone eating you today?»

Søndag ettermiddag publiserte bystyrepolitikeren denne teksten på sin Facebook-profil.

«I går var jeg på kino og så filmen om Giske «Makta rår» (anbefales!). På vei hjem, halv 9, ble jeg cat callet av en fyr, helt uoppfordret. Etter en film omhandlende trakassering var det en temmelig dårlig timing…

Han: «You’re such a juicy lady. Is anyone eating you today?»

Meg: «Du kan ikke si sånn til folk. Det er ikke greit!»

Han: «Jo, jeg kan si hva jeg vil.»

– Jeg gikk bare derifra, selv om jeg kanskje burde sagt mer. Etter #metoo virker det som mange tror vi nå er ferdige med saken: At det har blitt en mye større bevissthet rundt hvordan man skal behandle andre mennesker. Men sånt som dette viser at det er et ganske langt stykke igjen for mange. Grunnen til at jeg sier fra om dette er at mange faktisk ikke tror slikt som dette skjer, sier hun til Fædrelandsvennen.

Varslet om seksuell trakassering

Etter at hun for noen år tilbake varslet i en sak om grov seksuell trakassering ved en samfunnsinstitusjon, har hun bestemt seg for å fortsette å si fra om trakassering.

– Bare slik kan vi få en bevissthet rundt dette. Jeg tror oppmerksomheten i forbindelse med #metoo har ført til en bedring hos de som «sto på vippen» til å forstå. Men det finnes altså skremmende mange som fremdeles er langt inne på feil side, som for eksempel han jeg møtte, sier hun.

«Uønsket seksuell oppmerksomhet skal ikke tas som en kompliment, det er krenkende adferd. Og det er ikke greit, selv om det ikke var en intensjon at noen skulle «oppleve» det som ubehagelig.» skriver hun på facebookposten.

Til Fædrelandsvennen tilføyer hun:

– Det er et paradoks at det er jeg som kjenner på at jeg skulle ha svart ham bedre, korrigert ham bedre. Det er han som har ansvaret for sin oppførsel og burde vite bedre. Kvinner har ikke ansvaret for menns dårlige oppførsel.

Christine Alveberg (V) ønsker økt bevissthet rundt seksuell trakassering. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Får støtte

I kommentarfeltet under facebookposten har hun fått en lang rekke støttende kommentarer. En av dem er fra kommunedirektør Camilla Dunsæd som skriver:

«Nei, det er ikke greit! Bra at du sier fra, det må til om igjen og om igjen, dessverre.»

Jannike Arnesen skriver:

«Det er jo veldig små menn som holder på med det der, og jeg blir ofte litt perpleks når jeg får sånne ting slengt etter meg. Men de gangene jeg klarer å holde roen er en skikkelig deilig kombinasjon av latterliggjøring og stakkarsliggjøring av adferden det som ser ut som det har gjort mest inntrykk. Uansett, rått at du sa tydelig ifra !»

Og partifelle og stortingsrepresentant Ingvild Thorsvik fyrer løs:

«Åhhhr, jeg blir fullstendig rasende, men ikke overraska. Takk for at du deler - vi bør snakke om disse tinga. (Also; for en jævla kuk)»

Ingvild Thorsvik har engasjert seg i facebookposten til Alveberg. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Til Fædrelandsvennen sier Thorsvik dette:

– De aller fleste kvinner jeg kjenner har opplevd sånt som dette. Det er veldig ubehagelig å bli objektivisert. Det er en hersketeknikk som viser at den som gjør det ikke bryr seg noen ting om hvordan det blir oppfatta, sier Thorsvik.

Hun forteller at hun opp gjennom livet har opplevd tilsvarende hendelser mange ganger.

– De første gangene var jeg bare tretten- fjorten år, på butikken for eksempel. Det sitter veldig godt i.

– Har du utviklet en strategi i møte med dette?

– Dersom du er redd, og du er i en situasjon der du føler at vedkommende kan gjøre deg noe, da holder du kjeft. Føler du at han ikke er en trussel er det lettere å si fra. Det jeg har tenkt på, og som jeg har snakka med venninner om, er at jeg i mindre grad opplever det som voksen. Det er de helt unge som er mest utsatt, og det synes jeg er skikkelig creepy, sier Thorsvik.

