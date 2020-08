Jason Enderby, Helene Tveit og Paal Finstad bruker å gå hjem kl 23.00 og blir neppe spesielt berørt av de nye reglene. Også andre steder i byen merker bransjen at folk går tidligere hjemme. Til høyre: Runar Messel Thelle, ansatt ved The Old Irish Pub. Foto: Kjetil Reite