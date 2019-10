Fædrelandsvennen flytter inn i 9c

KRISTIANSAND: Voksne snakker mye om skole og hva som er best for unge. Men det er sjelden at unge selv får komme til ordet, og sette dagsorden.

Det vil vi gjøre noe med.

Derfor skal Fædrelandsvennens journalister følge klasse 9c på Grim en hel uke.

Snapchat

Sammen med elevene vil vi presentere norsk skolehverdag anno 2019. Men dette vil du ikke kunne lese på om i Fædrelandsvennen med det første.

Bare 24 prosent av norske 12–17-åringer leser papiraviser, viser en fersk undersøkelse fra Kantar. Kun 49 prosent ser på lineær TV. Men «alle» er på Snapchat.

Derfor blir det ikke tradisjonell papirdekning den uka vi er på Grim. Vi vil heller gi et innblikk i hverdagen til klasse 9c gjennom de plattformene de faktisk er til stede på, i hovedsak Snapchat og Instagram.

Jacob J. Buchard

– Må være best i alt

I forberedelsene til dette prosjektet svarte hele 9. trinn på en spørreundersøkelse.

De fleste svarer at de har det bra, eller veldig bra på skolen. Men mange opplever mye stress knyttet til prøver og innleveringer.

Da vi spurte hva foreldre burde vite mer om, hadde flere av elevene svar som dette:

– Jeg skulle ønske de visste mer om hvor mye press de unge føler i dag, fordi de føler at de må prestere bra og være best i alt.

Hvorfor føler elevene at de må prestere så bra hele tiden? Og hva kan vi gjøre med det? Det vil vi prøve å få svar på den uka vi flytter inn på Grim.

Jacob J. Buchard

Sosiale medier og «nudes»

Elevene vil også fortelle hva de tenker om:

Hvordan lærer man best? Er det prøver eller innleveringer som er tingen?

Er det prøver eller innleveringer som er tingen? Sosiale medier og «nudes»: Hvorfor mottar så mange 14 år gamle jenter nakenbilder?

Hvorfor mottar så mange 14 år gamle jenter nakenbilder? Fritid: Noen har ingen organiserte fritidsaktiviteter. Andre har aktiviteter 5–6 ganger i uka.

Mandag morgen har vi første skoledag i klasse 9c på Grim skole. Her kan du følge oss:

* Snapchat: fvn.no

* Instagram: fedrelandsvennen

* Facebook: Fædrelandsvennen

PS: Hva vi fant ut den uka vi er på Grim vil bli presentert i Fædrelandsvennen i november. Elevene vil også skrive sine egne tekster om tema som opptar dem.