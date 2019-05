Tok inn på hotell i egen by før nasjonaldagen: – Blir mindre stress i morgen

De siste årene har det blitt mer populært blant kristiansandsfamilier å leie hotellrom i egen by for å slippe morgenstresset, bilkø og parkeringstrøbbel på 17. mai. Familien Iglebæk/Håkstad velger i år denne løsningen for fjerde år på rad.