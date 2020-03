Over 70 personer har testet positivt på korona i Agder. Testene analyseres nå her på laboratoriet ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Når en person skal sjekkes for koronasmitte, blir en liten børste ført inn gjennom nesen og bak i svelget til vedkommende. Børsten suger til seg materiale fra hals og slimhinner. Foto: Tormod Flem Vegge