(Se video øverst i saken – skru på lyd!)

AGDER/GRIMSTAD: – Han skulle bare flytte litt snø på plassen, forteller Lone Emilie Hansen til Fædrelandsvennen.

Torsdag 4. januar skulle Rune Nyheim, som jobber som sjåfør i firmaet Utrans, fjerne snø på parkeringsplassen til Agder Karosseri i Grimstad.

– Fikk først litt panikk

Lone Emilie Hansen (24) jobber som billakkerer for Agder Karosseri. Hun filmet deler av ryddejobben.

– Vi skal kaste den gamle firmabilen. Derfor sa sjefen vår, Leif, for gøy at Rune Nyheim kunne sku bilen to meter inn. Han skjøv først bilen to meter, men så rygget han tilbake og tok fart, forklarer hun.

Rune Nyheim deljet så inn i bilen med hjullasteren med full kraft.

– Sjefen fikk først litt panikk, men så brøt han ut i latter. Det var gildt. Det er gøy når det skjer noe tull, sier Hansen.

Satte den på høykant

Rune Nyheim forklarer at bilen, en Citroën Jumper, sto nedsnødd. Han var klar over at bilen skulle kasseres.

– Bilen er ødelagt. Den er ferdig med sitt eksisterende liv for å si det sånn, bemerker han.

– Noen av guttene på verkstedet spurte meg om jeg kunne vippe bort bilen, slik at det kunne brøytes litt bedre. Jeg sa at jeg ikke ville gjøre det før sjefen deres sa det var greit, forteller Nyheim.

– Sjefen kom ut og sa det var greit. Da tok jeg tak i bilen og satte den på høykant, slik at den sto der mens jeg brøytet videre. Den sto der som ei flaggstang, flirer 59-åringen.

Lattermildt publikum

På videoen hører man et lattermildt publikum som blir vitne til hendelsen.

– Det var litt artig, sier Nyheim.

– Du briljerte litt med brøytekunnskapene dine her?

– Ja. Hvis noen trenger å flytte snø, så er det bare å ringe. Og vi flytter alt mulig annet rart også, sier brøytebilsjåføren.

Videoen til Lone Emilie Hansen har havnet på Tiktok. Rundt klokka 21 onsdag hadde den over 383.000 visninger.

Videoen er merket med «feilparkering på Sørlandet», noe som sikkert har gitt fart i antall visninger.