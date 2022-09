– Cirka klokken 06.00 i dag tidlig ble første unge født, og etter hvert kom det tre til. Det ser veldig fint ut til nå. Kira er rolig og avslappet, og det ser ut til at ungene får die. Det viktigste nå er at Kira og ungene får mest mulig ro, slik at hun får tatt av seg ungene på best mulig måte, sier en fornøyd dyrepasser Olav Åsland i en pressemelding.

Fredag kunne Dyreparken fortelle at Kira ventet unger etter paring med Mufasa tidligere i sommer. Et røntgenbilde kunne bekrefte at det var ventet minst to løveunger.

Fødselen er viktig fordi løvene er del av et internasjonalt bevaringsprogram. Programmet har som mål å opprettholde en sunn bestand med løver i dyreparker som en reserve for fremtiden.

Begge løvene, Mufasa og Kira, ankom Dyreparken tidligere i år etter en anbefaling fra bevaringsprogrammet de er en del av. De nye løvene, som begge er tre år gamle, ble da introdusert som starten på en ny løveflokk i Dyreparken.

Sist Dyreparken fikk løveunger var i 2007.