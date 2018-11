Reagerer på pågående prostituerte i Markens: – Ubehagelig opplevelse

KRISTIANSAND: – Jeg hadde spist på Herlig Land, og da jeg forlot stedet, ble jeg oppsøkt av 3-4 prostituerte i løpet av et par kvartaler. Men jeg fikk inntrykk av at det var flere enn det som tilbød slike tjenester i hovedgata. En av dem nappet meg i jakken og var veldig pågående, og jeg opplevde hendelsen som ubehagelig, sier Hasselberg, om hendelsen som skjedde en ukedag rundt klokken 23.

Han er østlending og for anledningen på besøk i Kristiansand. Hasselberg jobber som foredragsholder og reiser derfor jevnlig til de store norske byene. For noen år siden var han blant annet en del av duoen «Kjetil og Kjartan show» på TV 2.

Espen Sand

– Må gå spissrotgang

Østlendingen mener problemene med synlig prostituerte er langt større i Kristiansand enn andre steder.

– Verken i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen eller Tromsø ser man dette i byens paradegate der alminnelige folk ferdes. Her er man i en av Norges koseligste byer, og så må man nærmest gå spissrotgang i hovedgaten for ikke å bli antastet av prostituerte. Kontrasten er så stor, sier Hasselberg, og legger til:

– Problemet har to dimensjoner; på den ene siden oppleves det ubehagelig. På den annen stiller jeg spørsmål ved at så mange prostituerte kan tjene til livets opphold på å stå her en torsdag kveld. Betyr det at det er marked for det? I såfall har vel politiet en plikt til å sørge for at de ulovlige kjøpene av slike tjenester stoppes? spør Hasselberg.

Fakta: Her er lovverket Definisjonen på prostitusjon er en situasjon der penger eller annen godtgjørelse ytes i bytte mot en seksuell handling.

I Norge er det ikke straffbart å selge sex. Det er imidlertid fra 1. januar 2009 straffbart å kjøpe seksuelle tjenester etter straffelovens paragraf 316.

Strafferammen er fengsel i inntil seks måneder, men det normale er at det straffes med bøter i størrelsesorden 15 000 til 20 000 kroner.

Kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år straffes med bøter eller fengsel inntil to år.

I Norge, som i mange andre land, er det forbudt å legge til rette for eller å utnytte andres prostitusjon. I Norge er det første kriminalisert gjennom den såkalte hallikparagrafen, straffelovens paragraf 315. Ifølge denne er det straffbart å fremme noens prostitusjon, for eksempel gjennom annonsering, eller å tilrettelegge for det ved utleie. Slik utleie kan også straffes om utleier ikke forsto at det var snakk om prostitusjon, så lenge det er utvist grov uaktsomhet.

Når man organiserer andres prostitusjon på måter som utnytter dennes sårbarhet eller involverer forledelse, kan man dømmes for menneskehandel etter paragraf 257 med en strafferamme på seks år, og opp til ti år om offeret er mindreårig. Kilde: Store norske leksikon.

– Ikke aggressive i det hele tatt

Spesialsykepleier Liv Bente Sunde har i flere år jobbet som leder i Kristiansand kommunes prostitusjonstiltak. Der gis sosialfaglig oppfølging og helsehjelp til prostituerte og personer som er utsatt for menneskehandel som bor og oppholder seg i kommunen.

Sunde er derfor jevnlig i kontakt med kvinnene som er en del av prostitusjonsmiljøet i Kristiansand. Hun har ikke fått signaler om at kvinnene er spesielt pågående.

– For noen menn kan det sikkert virke som at kvinnene er noe pågående og det kan føles ubehagelig. Vi har derimot ikke fått noen tilbakemeldinger om det. Mitt inntrykk er at de ikke er aggressive i det hele tatt, sier Sunde.

6–8 jobber utendørs

– Hvor stort er miljøet i Kristiansand?

– Det varierer veldig fordi dette stort sett handler om omreisende kvinner. Gateprostitusjon foregår her i Kristiansand, og jeg vil anslå at 6–8 kvinner jobber ute og kanskje 30 innendørs, sier Sunde, og henviser oss til en annonseside der kvinnene er aktive.

Fædrelandsvennens nettsøk viste 34 annonser fredag kveld.

Skjermdump

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, er klar over situasjonen og synes det er beklagelig.

Ordfører: – Veldig uheldig

– Jeg er klar over at de er i Markens og synes det er veldig uheldig. Det er viktig at politiet og natteravnene holder øye med det. Det er jo slik at det er lov å selge, men ikke å kjøpe, sier Furre.

– Det at det står så mange i Markens, betyr ikke det i praksis at det skjer ulovligheter?

– Det er vel mye som tyder på det, sier ordføreren.

Arkivfoto/Kjartan Bjelland

Furre er i uenig i påstanden til Hasselberg om at Kristiansand har et større sentrumsproblem med prostituerte enn andre byer.

– Den beskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i. I nedre del av Karl Johan i Oslo og på Torgallmenningen i Bergen ser man det samme. Så det stemmer ikke, sier Furre, som henviser til politiet.

Politiet:– Første gang vi hører

Politiet i Agder opprettet i januar 2016 en gruppe som skulle se spesielt på menneskehandel, men så langt er ingen dømt for menneskehandel på Sørlandet.

Menneskehandelgruppa består av fire politiansatte og leder, Nils Olaf Ibsen, sier de prøver å ha oversikt over prostitusjonsmiljøet i Kristiansand.

Etter å ha blitt konfrontert med Hasselbergs opplevelse er Ibsen overrasket.

– Vi er kjent med at prostituerte fra tid til annen opererer i sentrum, men det er første gang jeg hører at de skal ha tatt kontakt med noen på denne måten. Vår erfaring er at de har en passiv tilnærming til folk. Vi har ikke hørt om noen som er blitt dratt i tidligere, men det kan være et resultat av at konkurransen mellom prostituerte har hardnet til, forklarer Ibsen.

– Er det verre i Markens enn i hovedgata andre steder?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe belegg for å mene noe om andre byer, sier Ibsen.

Politilederen sier prostituerte på gata stort sett kommer fra afrikanske land, mens innemarkedet domineres av kvinner fra østeuropeiske land som Bulgaria, Romania, Moldova og Ukraina.

– Vi opplever at markedet har vært ganske stabilt over tid. Vi prøver å ta være ute og følge med innimellom, og av og til har vi tatt noen for kjøp av seksuelle tjenester, sier Ibsen.

21 tatt for sexkjøp

Personer som blir tatt for kjøp av seksuelle tjenester risikerer bot på 10.000–15.000 kroner.

Leder ved politiets felles etterforskningsenhet, Leif Vagle, sier politiet har registrert 21 lovbrudd for kjøp av seksuelle tjenester siden 2015.

– Er det greit at prostituerte oppholder seg i Markens?

– Hvis det er folk eller elementer som skaper utrivsel eller er plagsomme for publikummere i sentrum, så er ikke det noe vi ønsker. Det blir da opp til publikum å melde tilbake til oss, sier Vagle.