Endrer bussprisene – billigere for barn og ungdom

KRISTIANSAND: Her er de viktigste endringene som AKT innfører på sine ordinære bussruter i Agder.

En nyhet er at aldersgrensen for barn endres på periodebillett og enkeltbillett. Nedre aldersgrense for barn økes fra 4 år til 6 år, som betyr at barn reiser gratis fram til fylte 6 år.

Øvre aldersgrense for barn økes fra 16 år til fylte 18 år.

AKT skriver at prisjusteringen ellers har generelt fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, framfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør.

Endringene gjelder ikke for ekspressbusser, nattbusser og flybusser.

Her er øvrige endringer: