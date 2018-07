DSB setter inn seks nye skogbrannhelikoptre

– I natt da vi snakket med hovedredningssentralen hadde de gjort en avtale med DSB, så nå har de økt til 22 helikoptre som er klare til innsats, sier operatør ved 110-sentralen Telemark, Arne Momrak, til NRK.

De siste dagene har det vært svært mange skogbranner over store deler av Sør-Norge. I Telemark jobbes det lørdag morgen med å slokke rundt 20 skogbranner, mens det i Agder brenner 18 steder, ifølge Fædrelandsvennen.

Fredag kveld ble det også klart at DSB vurderer å be om bistand fra EUs vannbombefly til slokkingen av brannene i Sør-Norge.

– Vi har sendt et forvarsel dit om at situasjonen er krevende, og at vi muligens vil trenge bistand på kort varsel. I denne sammenhengen er kort varsel 24 til 48 timer, sa avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Aftenposten fredag.