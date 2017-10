Tiltalt for drap og likskjending

ÅMLI: Tirsdag 14. februar slo politiet til og pågrep 38-åringen og hans 47 år gamle samboer.

Nå er 38-åringen tiltalt for å ha drept svogeren og deretter mishandlet liket. 38-åringen nekter straffskyld for drap og mener han handlet i nødverge.

– Han er fast best bestemt på at dette er en lovlig nødvergehandling. På drapstidspunktet sto det mellom hans og svogerens liv, sier forsvarer Svein Kjetil Stallemo til Fædrelandsvennen.

Skar ut kule fra liket

Ifølge tiltalen skjedde drapet mellom klokka 14.15 og 15.00 onsdag 23. november i fjor.

I avhør har 38-åringen forklart at svogeren tyvlånte bilen hans. Da 38-åringen forsøkte å stoppe ham, skal 44-åringen ha forsøkt å kjøre ham ned.

Interessert i nyheter? Få de viktigste sakene i innboksen hver morgen. Meld meg på!

38-åringen hadde tatt med seg en revolver da han gikk ut av huset og hevder at han skjøt da svogeren kom mot ham med en kniv.

Skuddene skal ha blitt avfyrt fra 5–6 meters hold.

Ifølge tiltalen traff den ene kula svogeren i halsen, mens den andre traff i brystet. 44-åringen skal ha dødd av skadene etter kort tid.

Da svogeren lå død på gårdsplassen fant 38-åringen frem en skalpell og gravde ut en kule fra 44-åringens bryst. Etter det Fædrelandsvennen kjenner til malte han kula opp til fint støv, for å kvitte seg med bevis. Drapsvåpenet er ikke funnet.

Sondre Steen Holvik

Erkjenner likskjending

Etter drapet parterte 38-åringen liket og kjørte det bort til ei myr med en minigraver. Han begravde liket i myra, som ligger noen hundre meter fra mannens bolig. Her ble avdøde funnet av politiet da de aksjonerte mot gården tre måneder senere.

Forsvarer Stallemo sier at 38-åringen ikke bestrider hendelsesforløpet som beskrives i tiltalen. Det skal ikke ha vært noen vitner til drapet, så forløpet som legges til grunn er i stor grad basert på 38-åringens egen forklaring.

– Han har erkjent straffskyld for det som skjer etter drapet. Det er selvstendig handling som kan straffes med rundt seks måneders fengsel. Det må ses på som en desperat handling fra en desperat mann i en desperat situasjon, sier Stallemo.

Samboer ikke tiltalt

Mannens samboer ble pågrepet samme dag og siktet for medvirkning til drap. Siktelsen mot 47-åringen vil nå bli henlagt.

– Riksadvokaten har kommet frem til at det ikke er bevismessig grunnlag for å tiltale henne for medvirkning til drap eller for å ha mishandlet liket etterpå. Disse forholdene blir henlagt for hennes del, sier statsadvokat Leif Aleksandersen til Fædrelandsvennen.

38-åringen er også tiltalt for en rekke tilfeller av bedrageri, fordi han og samboeren skal ha brukt avdødes minibankkort etter drapet.

De skal ha foretatt en rekke mindre kjøp på butikker og bensinstasjoner, samt kjøpt en mobiltelefon til 6.490 kroner.

Hvorvidt samboeren straffes for disse forholdene skal nå avgjøres av politiet i Agder.