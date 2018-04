Vil fjerne gateparkering straks

KRISTIANSAND: – Fram til 2025 vil vi kun ha fjernet 200 parkeringsplasser, noe som er i strid med vår intensjon. Vi kan ikke vente 10–15 år før planen for fjerning av 400 plasser er gjennomført, sa Petter Benestad (V) i by- og miljøutvalget torsdag.

Da Torvet Parkering ble godkjent forutsatte bystyret at gateparkering skulle fjernes i samme omfang.

Ni måneder etter åpning av p-huset er 65 parkeringsplasser fjernet, på kai 6.

– Vi hadde rett

– Oversikten viser at vi hadde rett da vi advarte mot at nytt p-hus gir flere parkeringsplasser i sentrum, sa Marte Ulltveit-Moe (MDG).

I gatebruksplanen har kommuneadministrasjonen skissert 32 delprosjekter som totalt medfører fjerning av 402 kommunale avgiftsplasser.

Men ting tar lenger tid enn antatt. Per i dag ser det ut til at ytterligere 64 plasser fjernes i år eller neste år, deretter 94 plasser om tre til seks år.

De øvrige er ikke tidsbestemt.

Enkelte frykter for den kommende byvekstavtalen, der Kristiansand må forplikte seg til nullvekst i biltrafikken for å få statlige milliarder til viktige prosjekter.

– Fremdriften må holdes. Hvis jeg hadde vært statsråd ville jeg stilt spørsmål, for her går det aldeles for sakte, mente Trond Blattmann (Ap).

5–4 for strakstiltak

Ingeniørvesenet forklarer forsinkelser med manglende økonomisk bevilgning, tidkrevende planprosesser med medvirkning fra beboere, og koordinering med andre gatearbeider.

De ønsker også å opparbeide nye byrom med en viss kvalitet.

Etter forslag fra Venstre vedtok utvalget at «Administrasjonen bes utarbeide en plan for rimelige strakstiltak for fjerning av gateparkering, utvidelse av gågatenett og bilfrie soner.»

Et knapt mindretall (5–4) besto av av Høyre, Frp og KrF.

– Jeg tror ikke administrasjonen har til hensikt å forsinke noe. Jeg ønsker ikke å trenere arbeidet, men ønsker det skal bli bra for byen. Vi må ile langsomt, mente Odd Nordmo (H).

I kommunens handlingsprogram for 2018-2021 er det avsatt fem millioner kroner til oppfølging av gatebruksplanen i 2018 og fire millioner i hvert av de påfølgende årene.