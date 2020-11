Dette er mobil­sporene som kan felle bildraps­tiltalt 22-åring

Mobilsporene viser at tiltalte ringte, gikk, satt i en bil og hadde 140 i puls natten Daisy Mai Tran ble påkjørt og drept. Selv husker han ikke noe annet enn at han ble kjørt hjem fra fest og våknet i sin egen seng.

I videoen over ser du siste del av strekningen politiet mener 22-åringen kjørte før påkjørselen. Filmen er tatt under befaringen 12. november og ikke representativ for de lys- og siktforholdene som var natt til 2. juni 2019.

FARSUND: – Vi mener det samlede bevisbildet viser at det er tiltalte som har kjørt på de to kvinnene. Dette bildet består av informasjon fra tiltaltes telefon, basestasjoner og trafikktellepunkter, samt funn av understellsmasse på klærne til de to kvinnene, sier aktor Hellek Rue til Fædrelandsvennen.

Natt til søndag 2. juni 2019 ble Daisy Mai Tran påkjørt og drept på en grusvei på Snartemo i Hægebostad. Hennes 31 år gamle venninne ble hardt skadet.

Straffesaken mot 22-åringen som skal ha kjørt på de to kvinnene avsluttes mandag. Tiltalte nekter straffskyld. Han har forklart at han var på fest lørdag kveld og ikke husker noe særlig før han søndag morgen våknet opp i sitt eget hjem, over 20 kilometer unna ulykkesstedet.

Denne uka fikk Lister tingrett en samlet presentasjon av hva som skal ha skjedd, basert på digitale spor og øvrig informasjon.

Sammenstillingen, som ble lagt fram av politietterforsker Torstein Conradi Valvik, var utarbeidet på grunnlag av følgende:

Ifølge Rue kan det være noe forsinkelse knyttet til pulsmålingene.

– Dette er ingen fasit med stoppeklokke, men vi har sett på en tidsperiode vi mener gir et bilde av hva som har skjedd, sier Rue.

Loggen fra tiltaltes telefon viser at han reiste hjemmefra klokka 19.57 lørdag 1. juni 2019. Minutter senere var telefonen hans «In Vehicle» (i kjøretøy). Klokka 20.08 flyttet tiltaltes telefon seg til Åseral. Her ble den i flere timer.

Dette stemmer overens med tiltaltes egen forklaring. Han har opplyst at han parkerte bilen hos noen venner og ble kjørt til fest i Åseral. Han drakk en del alkohol og husker ikke noe særlig av festen eller hvordan han kom seg hjem.

– Jeg var plutselig hjemme og styrte med et laken. Så våknet jeg neste dag, sa 22-åringen da han forklarte seg i Lister tingrett.

Tiltaltes mobil viser at det ble sendt en sms til tiltaltes søster klokka 23.30:

«K lenge ska du ver på hytta?».

«T i morra» «Kossen d», svarte søsteren.

Søsteren og flere andre var på ei hytte på Snartemo. For å komme fram og tilbake til denne hytta må du kjøre langs Urestadveien hvor Tran og venninnen ble påkjørt.

Ved 01.30-tida natt til søndag beveget tiltaltes telefon seg fra Åseral og hjemover. Det samme gjorde telefonene til to venner han var på fest med.

Mellom klokka 01.36 og 01.50 ringte tiltalte flere ganger til søsteren og søsterens kjæreste, men ingen av dem tok telefonen.

Ifølge posisjonsloggen var tiltalte hjemme klokka 02.33. Han ringte igjen til søsterens kjæreste, men fikk ikke svar. Klokka 02.41 ringte kjæresten tilbake. Samtalen varte i fire minutter og 40 sekunder.

Ingen av politiets vitner har sagt noe om at tiltalte hadde planer om eller var på vei til hytta hvor søsteren hans befant seg.

– Vitnene har forklart at det ikke vært noe tema at han skulle opp til denne festen, sier aktor Hellek Rue til Fædrelandsvennen.

Ved 03-tida er telefonen til tiltalte på vei bort fra boligen hans. Loggen viser at han gikk, løp og at pulsen økte.

Klokka 03.05 var tiltaltes telefon «In Vehicle».

Klokka 03.06 er det loggført en feilkode. Politiet mener feilen er knyttet til bluetooth-koblingen mellom tiltales mobil og bilradio.

På samme klokkeslett ble det registrert at en bil passerte et trafikktellepunkt i nærheten av tiltaltes bolig. Slike tellepunkter er frest ned i asfalten en rekke steder i Norge og måler hastighet, retning og lengde på biler som passerer.

Politiet mener tiltaltes bil ankom et tellepunkt på Snartemo klokka 03.23, noe som i så fall betyr at han holdt en snittfart på 75,9 km/t fra tellepunktet ved sin egen bolig til tellepunktet på Snartemo.

Ifølge politiet var tiltaltes telefon like ved åstedet klokka 03.25.

Klokka 03.27 ble det loggført en puls på 112. Klokka 03.30 var den på 140.

– Det er registrert en pulsøkning i perioden vi mener han var der som de to kvinnene ble påkjørt, sier Rue.

Helseappen viste at tiltalte gikk 201 skritt og beveget seg 210 meter mellom klokka 03.00 og 03.30.

Mellom klokka 03.20 og 03.30 gjorde en nabo den eneste vitneobservasjonen som kan knyttes til påkjørselen.

– Han så en bil med gule lykter kjøre inn på Urestadveien og ut igjen noen minutter senere, sier Rue.

Politiet mener tiltalte passerte trafikktellepunktet på Snartemo motsatt vei klokka 03.32 og var hjemme et drøyt kvarter senere. Det innebærer i så fall at han holdt en snittfart på 87,7 km/t da han kjørte hjem etter påkjørselen.

Pulsmålingene viste at pulsen gikk gradvis nedover. Klokka 03.51 var telefonen tilbake ved boligen hans og koblet seg på wifi. Fra klokka 04.03 og resten av natta registrerte telefonen søvnaktivitet.

Politiet har også gått gjennom telefonaktiviteten til Daisy Mai Tran og de ni andre som befant seg på gården den aktuelle kvelden.

– Natt til søndag er det ingen utgående eller inngående aktivitet på telefonene deres. Alle telefonene er tilknyttet basene som dekker dugnadsområdet og funnstedet, sa politietterforsker Valvik i retten.

De to kvinnene ble funnet av en kamerat klokka 05.20. Han skulle ned til bilen for å hente tobakk og fant dem ved en tilfeldighet.

– Den første aktiviteten som er registrert på telefonene til noen i dugnadsgjengen er klokka 05.26. Da ringes det til 113, sa Valvik.

Torsdag skal aktor Hellek Rue holde sin prosedyre og legge ned sitt forslag til straff. Forsvarer Berit Knudsen vil holde sin prosedyre mandag. Det er ventet at hun vil be om frifinnelse.

Forsvareren ønsker ikke å si noe om hvordan hun vurderer mobilsporene før hun har holdt sin prosedyre i retten.

